- JUVENTUS - ROMA Liderul clasamentului din Italia primeste vizita celor de la AS Roma, o echipa aflata in dificultate in acest sezon de serie A. Aflati pe locul 7, cu jumatate din punctele pe care le are Juve, oaspetii se situeaza in acest moment in afara locurilor de EL, asta in conditiile in care,…

- Avand in vedere faptul ca vacanta de iarna se apropie cu pasi repezi, politistii de prevenire le transmit copiilor cateva sfaturi despre ceea ce inseamna o conduita preventiva: – cand ramaneti singuri acasa, este bine sa incuiati usa cu cheia, sa verificati cine bate ori suna la usa, uitandu-va prin…

- Un numar de 16 persoane au ramas blocate, luni dupa amiaza, in Gara Caineni, dupa ce trenul in care se aflau nu a mai putut circula, pe ruta Craiova Sibiu, din cauza zapezii de pe sine, transmit reprezentantii ISU Valcea citati de Agerpres.roTrenul Sageata Albastra nr. 1724, ce circula dinspre Craiova…

- Circulatia tramvaielor de pe traseul 3 este intrerupta aproape o ora, de la 12:27 pana la 13:19, din cauza unui cablu de retea rupt. CTP Iasi a luat masura inlocuirii temporare a vagoanelor cu autobuze pe ruta in cauza. Echipele CTP au intervenit cu doua autoturnuri pentru remedierea situatiei. Aflati…

- Guvernul socialist spaniol a anuntat miercuri ca lucreaza la un plan pentru a facilita intoarcerea acasa a numerosi muncitori calificati care au parasit tara din cauza crizei economice din 2008-2013, informeaza Agerpres, citand AFP. Potrivit cifrelor executivului de la Madrid, ...

- La Zoo Brașov va fi deschis si luni. Gradina Zoologica si-a adaptat programul dupa vacanta elevilor! Gradina Zoologica Brașov va fi deschisa și luni, 29 octombrie 2018, prima zi din vacanța de o saptamana pe care o au copiii din clasele pregatitoare și I - IV. „Pentru ca dorim sa…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca Institutul local al Marii si Atmosferei (IPMA) a emis un cod rosu de vant puternic (uraganul Leslie) pentru intervalul 13 - 14 octombrie

- Chef Catalin Scarlatescu a avut parte de o experiența extrem de neplacuta in timpul vacanței. Chef Catalin Scarlatescu a marturisit ca nu s-a simțit deloc bine dupa ce a mancat un burger in timpul vacanței. „Am mancat saorma dupa sase ani. E foarte gustoasa. Toata Romania mananca saorma. Dar am mancat…