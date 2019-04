Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor de Paste. Duminica cea de pe urma din Paresimi sau din Postul mare este cunoscuta sub numele de Florii, Duminica Floriilor sau Duminica Vlastarelor.

- OBICEIURI și TRADIȚII de Paștele catolic. Cum sarbatoresc Invierea Domnului creștinii catolici din intreaga lume. Duminica, credincioșii creștini din bisericile occidentale sarbatoresc Paștele. Invierea este celebrata in cultul catolic și in cele protestante, pentru anglicani și luterani. Alaturi de…

- Copiii dintr-o creșa din Iași au fost jigniți și pușți sa injure de educatoare. Dupa ce s-a aflat despre ce se intampala la creșa cu program prelungit, primarul Iașului a luat masuri: doua ingrijitoare, o asistenta și corodonatoarea instituției au fost date afara. Ce se petrecea la creșa din Iași…

- Parintii sunt responsabili de ce modele de viata invata copiii lor. Modelele apar cu rapiditate, insa au o calitate de pretuit, sunt selectabile. Le acceptam sau nu. Copiii sunt in crestere, ei se agata de tot ce pot prinde usor.

- George Burcea este un tata dedicat și implicat. Soțul Andreei Balan este de un real ajutor, intrucat muncește cot la cot cu proaspata mamica la creșterea celor doua fiice, Ella și Clara. George Burcea a trecut prin clipe cumplite in momentul in care artista a facut un stop cardio-respirator in timpul…

- Parinții vor putea beneficia de zi libere pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unitaților de invațamant ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de catre autoritațile competente ...

- Dupa cum ati observat, parintii arunca felii de branza topita in directia bebelusilor lor. Mai exact, incearca sa le lipeasca felia de fata.Copiii sunt surprinsi, se enerveaza, plang. Si totusi sute de parinti continua sa faca asta, scrie observator.tv

- Sarbatoarea iubirii la romani are loc in fiecare an pe data de 24 februarie. Nu este doar o zi speciala, ci una in care putem atrage bunastarea pe parcursul intregului an. Iata ce obiceiuri de Dragobete 2019 trebuie sa urmam. Pe langa Valentine’s Day, romanii se pot bucura și de sarbatoarea tradiționala…