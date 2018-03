Stiri pe aceeasi tema

- Stephen Hawking a fost recunoscut pentru teoriile sale controversate referitoare la originea Universului, a gaurilor negre si a lui Dumnezeu. Chiar daca multa lume l-a criticat pentru convingerile sale ateiste, acesta nu a incetat sa incerce sa isi explice anumite lucruri, fapt care l-a ajutat si in…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea da carțile pe fața in ceea ce privește igiena din spitale, prezentand la conferința „Zilele igienei mainilor in Romania” un raport european care scoate in evidenta toate problemele pe care le are sistemul medical din Romania in acest moment din punct de vedere al…

- Zilele acestea au aparut pe piața date din doua noi sondaje realizate de catre Sociopol și IMAS. Coincidența dintre publicare a acestor date și congresul PSD este interesanta. Informația costa și cine aproba difuzarea informației catre public poate avea motive ulterioare. Dar, dincolo de asta, merita…

- HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 martie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 10-11 martie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie pentru acest weekend, 10-11 martie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 martie 2018 - Berbec Iti doresti un pic de liniste weekend-ul asta si o sa ai…

- Numere norocoase zodiac chinezesc. In cultura chineza, numerele sunt impartite in numere benefice si numere mai putin benefice, in functie de modul in care se pronunta. Cele mai benefice numere, potrivit numerologiei chineze sunt: 6, 8 si 9. Numarul 6 se pronunta "Liu" – care, in traducere…

- Obiceiul strabun de a numi primele zile ale lunii martie cu numele unei babe cunoscute pentru a cunoaste firea ei se mai pastreaza si astazi. Daca timpul nu e bun, baba e rea. Zilele babelor tin de la 1 la 9 martie, cand se crede ca vin mosii si caldura.

- Primele zile ale lunii martie sunt numite, in credinta populara, BABE. Exista obiceiul de a pune babe, adica de a numi fiecare din aceste zile cu numele unei babe cunoscute, pentru a cunoaste firea ei: “daca timpul nu e bun, baba e rea”. Zilele babelor se incheie pe 9 martie, cand se crede ca vin mosii…

- Zodiacul floral este un tip de horoscop caracteristic in primul rand femeilor. Pentru a putea afla caracteristicile fiecarei zodii din zodiacul floral nu este nevoie decat de ziua din luna in care te-ai nascut, nu și de luna sau an. Astfel, fiecare zi are asociata una din cele noua flori ale zodiacului,…

- Inca de la inceputul civilizației umane, numerele au fost martori ai unei mari fascinații. De-a lungul anilor, interesul oamenilor a crescut și a devenit mai mult decat un obiect al matematicii...

- Alina Albert: „Bucureștiul va fi scaldat in sange" „Nu ii cer lui Dumnezeu sa imi arate ce urmeaza, pentru ca sufar de doua ori. Ma rog sa nu imi arate lucruri pe care nu le pot impiedica. Eu sunt doar un mesager, poate un om potrivit la locul potrivit, nimic mai mult decat asta. Orice lucru…

- 1. Berbec Partenerii ideali pentru Berbeci sunt Gemenii, Lei, Sagetatorii și Varsatorii. Berbecii iși aleg partenerii și ii cuceresc pe loc. Relația poate fi de durata daca partenerul știe sa mențina interesul Berbecului. 2. Taur Cei mai potriviți parteneri pentru Taur sunt Racul,…

- Feng shui regula #1: Lasa prosperitatea sa intre in casa La fel ca si oaspetii, oportunitatile ajung la noi pe usa de la intrarea in casa, spune Chan. Iar pentru a incepe ianuarie intr-o nota pozitiva, intrarea in locuinta ta ar trebuie sa fie atractiva si primitoare. Numarul de pe usa ar…

- Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat concursul Romanii au talent in 2017, este alaturi de o prietena buna, care și-a pierdut mama. Anul trecut, Lorelai Moșneguțu impresiona pe toata lumea cu talentul ei și devenea caștigatoarea emisiunii Romanii au talent , de la Pro TV. Lorelai Moșneguțu,…

- Dupa ce birocrația din Romania i-a lasat pe el și pe fratele sau fara indemnizațiile de handicap, cunosutul jurnalist piteștean Remus Eduard Ștefan a ajuns sa traiasca, de pe o zi pe alta, intr-o camera de hotel, impreuna cu fratele bolnav de schizofrenie paranoida, pe care nici nu concepe sa-l…

- Draga Olteanu Matei a vorbit in urma cu ceva timp intr-o emisiune de televiziune despre cele mai mari provocari din viața ei de artista. Draga Olteanu Matei: „Eu ma duc spre uitare” Actrița care ne-a incantat cu o serie de roluri de neuitat a spus ca este timpul sa le lase loc și tinerilor, spunand…

- La trei saptamani dupa ce a disparut din lumea celor vii, fratele meu Billy m-a trezit la rasaritul soarelui si a inceput sa-mi descrie ce s-a intamplat cu el dupa moarte. La inceput am crezut ca durerea pierderii sale imi joaca feste. Insa, pe masura ce fratele meu a inceput sa-mi dezvaluie secretele…

- Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat pe Razvan Burleanu, președintele FRF, și pe cei din conducerea Federației Romane de Fotbal. "Burleanu conduce intr-un stil tiranic. E ca tiranul care a scris o carte, nu știu acum cum il cheama. Am uitat... Machiavelli. El și cei de la FRF dorm cu cartea lui…

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Un caz aparte prin implicatiile sale mistico – teosofice este cel din 2005 al romanului Pavel M., condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crima. El l-a dat in judecata pe Dumnezeu pentru incalcarea prevederilor din contractul de botez. Conform lui Pavel M., botezul sau constituie un acord cu Dumnezeu…

- Liderul PSD a reacționat dupa raspunsul dur al Comisiei Europene, anunțand ca in zilele urmatoare va prezenta o „minciuna transmisa oficial” din Romania.„Inseamna ca e foarte bine. Noi, de exemplu, o sa prezentam zilele urmatoare o miciuna transmisa oficiala de aici și cred ca este bine sa…

- „Povestea mea o știți deja. Din septembrie 2017 mi-am inceput calatoria spre fericire”, spune Andrei Pusok. Ei bine, Andrei a fost diagnosticat cu o tumoare la baza craiului care risca sa ii puna viața in pericol. Tanarul aradean a trecut prin doua operații, facute la o clinica din Germania, iar in…

- Taur Toata lumea stie cat de mult detesti schimbarile, mai ales atunci cand ele au loc brusc in viata ta si nu stii cum sa reactionezi. Fara doar si poate, te asteapta o perioada plina de astfel de schimbari, in care cu un ochi vei plange, dar cu altul vei zambi. Desi esti genul de persoana care…

- Un asteroid gigant va trece pe lânga Pamânt pe 4 februarie. 2002 AJ129 este clasificat ca fiind un ''asteroid potential periculos'' de catre NASA si va trece pe lânga planeta noastra cu o viteza de 107.826 de km/h.

- Un preot din comuna Alexeni, judetul Ialomita, s-a transformat in Dumnezeu pentru oamenii saraci din localitate. In incinta unei foste gradinite, duhovnicul a infiintat o cantina sociala unde serveste mancare calda tuturor celor greu incercati de soarta. Mesele sunt pregatite cu multa migala in bucataria…

- Zilele acestea senine ne duc cu gândul la Lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o, rostind: „Sa fie Lumina”. Și s-a facut Lumina… Și daca soarele generos lumineaza pamântul, oare noi, oamenii, n-ar trebui sa ne dam seama ca nopțile sunt destul de întunecate…

- Marc Joseph Rodrigue crede ca indiciul datei Judecatei de Apoi se afla chiar intr-un pasaj al Bibliei. "Un razboi mare va fi intre cer și iad, iar Fiul lui Dumnezeu se va intoarce pe Pamant pentru a-i salva pe toți pentru a doua oara. Va fi tot soarele și trandafirii pe care ii vezi. Totul…

- BERBEC Schimbari in relatia sentimentala: sanse ca voi sa va intalniti sufletul pereche, iar daca deja aveti pe cineva, sanse ca relatia sa avanseze frumos, chiar sa oficializati relatia. TAUR Anuntarea unui eveniment important. Faceti ordine in ceea ce priveste modul de a investi;…

- Primarul comunei Baișoara s-a stins din viața. ”Cu durere nemarginita și profund regret, cu inima împietrita de durere și sufletul gol , suntem , de azi înainte, lipsiți de soarele care lumina întreaga comunitate din Baișoara. Primarul,…

- Exista numeroase locuri pe Pamant in care vechile povesti terifiante se impletesc cu legendele urbane, dandu-le o aura infricosatoare. Practic in fiecare colt al lumii exista astfel de zone, care infierbanta deopotriva imaginatia cercetatorilor si pe cea a amatorilor de senzational.

- Potrivit preotului Visarion Alexa, exista un loc in Romania pe care creștin-ortodocșii ar fi bine sa-l evite. Sarmizegetusa Regia, acolo unde anul trecut a avut loc un fenomen bizar , este unul dintre cele mai frumoase locuri din Romania, un templu pastrat pana in zia de azi și una dintre cele mai importante…

- Realizatoarea Antenei 3 Dana Grecu s-a prezentat la emisiunea lui Mihai Gadea cu un nou nume: Dana Chera. „Daca toata lumea te intreaba de ce nu mai fac emisiune in fiecare zi inseamna ca este o foarte mare raspundere pentru mine. Inseamna ce ce am facut, nu am facut rau. (…) Pe mine ma cheama Dana…

- Toate lucrurile sunt facute din energie vibrationala. Unii oameni sunt constienti de energia care ii inconjoara si pot spune daca aceasta este ridicata sau scazuta. Pot simti vibratiile „bune" si cele „rele". Alti oameni nu poseda aceste capacitati.Iata cum iti dai seama ca si tu faci parte…

- Zilele acestui desert delicios ar putea fi numarate, avand in vedere ca lumea continua sa se confrunte cu schimbari climatice severe. Doua treimi din totalul de ciocolata din lume vin din vestul Africii, iar Coasta de Fildes este cel mai mare producator de cacao din lume, potrivit DailyMail.

- Dragii mei, in aceasta noapte, in timp ce scriam aici pe blog, vad cat am clipi din ochi, vad inspre rasarit o cladire imensa care arde ca o torta. Era iadul pe pamant, atatea flacari inalte si imprastiate peste tot si la cativa metri de acea cladire. La distanta de doar cativa metri…

- Andi Vladoiu are canalul de Youtube ”Scufundat in carți” pe care prezinta volumele preferate. Promoveaza lectura in randul copiilor care, asemenea lui, vor sa gaseasca o alternativa la jocurile pe calculator. Booktuber. Asta e meseria lui Andi Vladoiu. Pe langa cea de elev, bineințeles. Are 10 ani și…

- Sfantul Ștefan este sarbatorit a treia zi de Craciun. Numele Stefan inseamna in greaca veche cununa lui Dumnezeu. 400 de mii de romani isi sarbatoresc onomastica, pe 27 decembrie. Numele Stefan vine de la grecescul Stephanos care inseamna „coroana”, „ghirlanda” sau „cununa” cu care erau incununati invingatorii.…

- Astronautul american Bruce McCandless, primul om care a zburat in spatiu fara a fi legat, a murit joi la varsta de 80 de ani, a confirmat vineri NASA. In timpul misiunii Apollo II din 1969, McCandless a fost comunicator al centrului de control al misiunii pentru Neil Armstrong si Buzz Aldrin, care au…

- Despre intruparea Fiului lui Dumnezeu, IPS Ioan spune ca „omul L-a așteptat sa vina intr-un cuib de stanca; El a venit la noi și ne cheama sa ne intoarcem in Casa Tatalui Ceresc, in Cuibul veșniciei”. Ierarhul explica de ce venirea Fiului lui Dumnezeu pe pamant era necesara: "Omul,…

- Au trecut deja trei luni de cand afaceristul Nicolae ”Niro” Dumitru, proprietarul celebrului complex ”Dragonul Rosu”, a fost eliberat conditionat. In tot acest timp, cunoscutul om de afaceri a preferat sa nu iasa in public si sa-si petreaca zilele alaturi de familie, care i-a lipsit mult, cat s-a aflat…

- Dupa Avraam un alt stramos este Isaac. Acesta a primit de voie sa fie jertfit, cum i-a spus Dumnezeu tatalui lui, de aceea a si fost binecuvantat. Acelasi lucru l-a primit si Hristos, sa Se jertfeasca din ascultare fata de Tatal.Alt stramos este Iacov, care inseamna Israel, minte vazatoare de ...

- Autori: Amalia Dragne, Cristina-Diana Enache Carte de rugaciuni pentru copii pana in 10 ani Cei mici au acea minunata curație a primei copilarii, incat toate gesturile lor par o gingașa rugaciune de slava adusa lui Dumnezeu. Pe masura ce cresc, incet și cu dragoste, ei trebuie aduși la deprinderea rugaciunii…

- Calin Ppescu Tariceanu a postat un mesaj pe Facebook. "Am fost intotdeauna impresionat de statura sa morala, a unui om de o mareata demnitate si o admirabila modestie. Am sperat mereu, noi romanii, in inimile noastre, ca aceasta zi, in care sa il conducem pe ultimul drum, sa nu vina niciodata",…