- Cifra de afaceri a companiilor din indicele BET, al celor mai tranzactionate societati de la Bursa de Valori Bucuresti, a fost cu peste 10% mai mari in 2018, fata de anul precedent, iar profitul cumulat s-a...

- Ministerul Energiei a solicitat prorogarea cu un an a termenului de aplicare a contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru companiile din energie, prevazuta in Ordonanta de Urgenta 114/2018, a declarat, marti, Doru Visan, secretar de stat in minister. 'Am cerut prorogare pe un an, apoi vom mai…

- Guvernul pregateste o noua Ordonanta de Urgenta, care aduce schimbari asupra unor acte normative din zona de Protectia Consumatorului, care ar veni cu sanctiuni drastice, spun consultantii Deloitte Romania, citati de Ziarul Financiar. In forma actuala a proiectului, sanctiunile aplicate ...

- Uniunea Europeana se pregateste sa intre intr-o perioada de nesiguranta pentru securitatea sa, odata cu decizia Statelor Unite de a se retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat in 1987 cu Rusia, pe motivul incalcarilor acestuia de catre Moscova, relateaza vineri AFP,…

- Posturile oferite sunt in reteaua comerciala a bancii, de la Florenta pana la Napoli, trecand prin Bari (sud-estul Italiei), cu un salariu net de pornire de 1.300 - 1.400 de euro pe luna si un contract pe o durata determinata, in prima faza, cu posibilitatea sa fie transformat ulterior intr-un contract…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia ar fi putut primi o majorare salariala de 20%, in loc de 10-12%, daca nu ar fi fost introdusa taxa de 2% din cifra de afaceri, a scris, pe contul de Facebook, Razvan Nicolescu, consultant Deloitte si fost ministrul al Energiei. "Este adevărat că oamenii…

- Numarul tinerilor cu varsta pana in 19 ani care au emigrat din Romania in perioada 2007-2017 este de 484.753 de persoane, potrivit Institutului Național de Statistica. Cifra depașește 500.000, daca ii punem și pe cei plecați la studii universitare (cu varsta pana in 22 de ani). Autorii studiului, dr.…

- Luna Plina din data de 22 decembrie 2018 se formeaza in semnul Rac și va influența toate zodiie, in funcție de sectorul astrologic pe care-l tranziteaza. Luna Plina, din punct de vedere al influenței astrologice pe care o are asupra zodiilor, reprezinta momentul incheierii unei etape, al culegerii…