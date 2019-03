Numeroase incendii de vegetaţie devastează nordul Spaniei, în urma unor temperaturi foarte ridicate Aproape 100 de incendii de vegetatie au izbucnit luni in nordul Spaniei, intetite de vanturi puternice si temperaturi deosebit de ridicate, care reprezinta un fenomen rar in aceasta regiune a carei clima este de obicei umeda, informeaza AFP.



Aproximativ 300 de pompieri si militari, ajutati de aviatia civila care transporta rezervoare cu apa, lupta contra celor 99 de incendii din regiunea Asturia, au precizat reprezentantii Serviciilor de urgente locale, in timp ce alte 18 incendii au fost identificate in regiunea invecinata Cantabria.

Foto: (c) PEDRO PUENTE…

Sursa articol: agerpres.ro

