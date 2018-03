Numere norocoase zodiac chinezesc. Care sunt numerele tale?

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop chinezesc Anul Cainelui. Talismane Daca esti nascut in Anul Cainelui, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 3, 4, 9 sau combinatiile dintre cele trei numere Culori norocoase: rosu, verde, violet Flori norocoase: trandafir, orhidee Zile norocoase:…

- Numere norocoase zodiac chinezesc. In cultura chineza, numerele sunt impartite in numere benefice si numere mai putin benefice, in functie de modul in care se pronunta. Cele mai benefice numere, potrivit numerologiei chineze sunt: 6, 8 si 9. Numarul 6 se pronunta "Liu" – care, in traducere…

- REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- Zodiac chinezesc saptamanal. Sobolan Pregateste-te pentru o schimbare neasteptata saptamana aceasta. Iti poate fi greu sa eviti sa actionezi impulsiv atunci cand emotii puternice ies la suprafata unor evenimente banale. Poate trebuie sa iei initiativa pentru a face schimbari acasa. Orice incepi…

- Zodiacul floral este un tip de horoscop caracteristic in primul rand femeilor. Pentru a putea afla caracteristicile fiecarei zodii din zodiacul floral nu este nevoie decat de ziua din luna in care te-ai nascut, nu și de luna sau an. Astfel, fiecare zi are asociata una din cele noua flori ale zodiacului,…

- Casa de Cultura a Sindicatelor poate intra in posesia oricarui om de afaceri sau a unei firme, care ofera 8,7 milioane de lei la ultimul termen al licitației de pe 5 martie, in contextul in care este cat se poate de clar ca municipalitatea nu este interesata de achiziționarea cladirii. Deși,…

- Asociatia "George Ogararuldquo; pentru Cultura si Sport organizeaza si in 2018 evenimentul dedicat fostului jucator Mihai Nesu, la care vor fi prezente nume de legenda ale fotbalului romanesc Editia 2018 a proiectului "Uniti pentru Mihaildquo; reuneste la Oradea, pe 26 mai, multe nume mari ale Romaniei…

- In urmatoarele luni 8 zodii vor avea un succes colosal de mare din care vor reuși sa se imbogateasca ajungand sa urce la alt nivel social mult mai ridicat Vor avea multe bucurii in familie, multe momente de neuitat alaturi de prieteni și rude, dar și momente in care vor fi singuri, intr-o vacanța și…

- Premiul cel mare la Loto 6/49, in valoare de aproximativ 2 milioane de euro, a fost revendicat, luni, de la sediul central al Loteriei Romane. Castigatorul este un barbat de 60 de ani din Iasi care joaca de ani de zile, dar ocazional. El a ales trei variante simple, ultima fiind castigatoare si avand…

- Premiul cel mare la Loto 6/49, in valoare de aproximativ doua milioane de euro, a fost revendicat, luni, de la sediul central al Loteriei Romane. Castigatorul este un barbat de 60 de ani din Iasi. Combinatia castigatoare la Loto 6/49 din 11 februarie a fost: 5, 14, 30, 34, 22,...

- In cursul zilei de luni, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane caștigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 11 februarie 2018, premiu in valoare de 9.325.973,81 lei (doua milioane de euro), anunța Loteria Romana. Reprezentanții Companiei precizeaza ca posesorul biletului…

- Potrivit traditiei, numerele norocoase din acest an sunt 4 si 6, iar culorile care aduc noroc sunt rosu, galben si portocaliu. China a intrat oficial in Anul Cainelui de Pamant, al 11-lea semn din zodiacul chinezesc. Televiziunea de stat chineza a organizat un spectacol grandios la care au…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Constanta, intrunit astazi la Casa de Cultura a Sindicatelor pentru a chestiuni organizatorice, au discutat si despre Congresul extraordinar al partidului, convocat de Comitetul Executiv National al PSD. In cadrul Congresului, presedintele PSD, Liviu Dragnea spunea ca…

- China a intrat in Anul Cainelui de Pamant. Chinezii au sarbatorit insa Anul nou chinezesc diferit fata de anii precedenti. Astfel, evenimentul nu a fost marcat cu petarde si focuri de artificii, dupa ce acestea au fost interzise din cauza nivelului ridicat de poluare din Beijing, relateaza The Telegraph.…

- Un Centru de confectionare a hainelor nationale gagauze si bulgare si-a inceput recent activitatea in satul Chiriet-Lunga din UTA Gagauz-Yeri. Deschiderea acestuia a devenit posibila datorita sustinerii Fondului de solidaritate din Polonia si autoritatilor regionale, transmite MOLDPRES. Potrivit primarului…

- Intr-un eseu din 1946, George Orwell deplingea deteriorarea limbii engleze și acuza, pentru aceasta, politica. Orwell sesiza, in esența, ca decandența societații engleze de la finele celui de-al Doilea Razboi Mondial este acompaniata de decadența limbajului și concluziona, exasperat, ca este un fenomen…

- Un an chinezesc incepe la a doua sau a treia Luna Noua dupa solstitiul de iarna (in functie de numarul de Luni Noi dintre doua solstitii de iarna). Prin urmare, data la care cade Anul Nou chinezesc in calendarul gregorian este variabila intre 20 ianuarie si 20 februarie. Fiecarui an din calendarul…

- Aventura unui tanar in varsta de 21 de ani din Alba in domeniul traficului de droguri a fost curmata brusc dupa ce a postat pe Facebook poze cu tigari din cannabis. A fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru cultivare si trafic de droguri de risc. Tanarul a vrut sa treaca la trafic…

- ZODIAC CHINEZESC 2018, HOROSCOP CHINEZESC 2018: Asemeni Cainelui, prietenul cel mai bun al omului, este necesar sa-ti pastrezi credinta in tine insuti, sa-ti fii cel mai bun amic, fara te lasi purtat pe panta dezamagirilor, credintelor false ca nu ai indeajuns de multe atuuri pentru a te relansa…

- Cum Sfantul Valentin si Dragobete se apropie cu pasi repezi, Dubai poate fi locul perfect pentru o escapada romantica, sustin specialistii. De la statiuni rafinate, mese de neuitat sub cerul instelat, escapade in desert sau chiar aventuri pline de actiune, Dubaiul promite experiente incantatoare.

- Zodiac chinezesc Februarie 2018. Conform astrologiei chinezesti ce guverneaza din vremuri stravechi, anul 2018 este anul Wu Xu al Cainelui. Noul an chinezesc 2018 va incepe pe 16 februarie 2018 si se va incheia pe 4 februarie 2019.

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 28 ianuarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 28 ianuarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 28 ianuarie 2018: Loto 6/49: 18 34…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu „probleme penale“, precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Peste cinci sute de buzoieni au participat, astazi, la manifestarile dedicate zilei de 24 ianuarie, organizate de Consiliul Județean Buzau impreuna cu Muzeul Județean, Teatrul George Ciprian, Centrul Județean de Cultura și Arta Buzau, Divizia 2 Infanterie ”Getica” și Inspectoratul Județean de Jandarmi…

- „Banatul Montan – Episodul 1 – Drumul Romanilor“este primul episod dintr-o serie de trei documentare turistice despre aceasta regiune. Trilogia ar urma sa fie realizata de-a lungul a trei ani, cate un film in fiecare an. Filmul propune descoperirea atractiilor turistice din orasele Banatului…

- Afla ce rezerva astrele zodiei tale, potrivit zodiac chinezesc. Zodiac chinezesc – Sobolan Ceva te impinge de la spate sa actionezi. Ies la lumina atat partile tale pozitive, dar si cele negative. A venit timpul sa iei in considerare si nevoile si opiniilie celorlalti, dar fara sa renunti…

- Se poarta deja negocieri pentru formarea noului Guvern. Astfel ministrii fideli lui Mihai Tudose ar urma sa paraseasca Guvernul, potrivit unor surse politice, citate de realitatea.net. ALDE îsi va pastra portofliile, iar câtiva ministri controversati vor pleca din Guvern. De…

- Nicoleta Dumitrescu Autoritatile locale din comuna Paulesti se pot lauda ca, in ceea ce priveste domeniile Educatie, Cultura si Sanatate, locuitorilor le sunt oferite conditii similare celor existente in mediul urban. Astfel, in ultimii ani, administratia locala a investit foarte multe fonduri astfel…

- Anul 2018 vine supraîncarcat de iubire și Cupidon parca nu își mai termina sagețile. Trei dintre cuplurile care se vor forma anul acesta vor fi lovite de aceste sageți și vor fi cuprinse de o dragoste eterna.

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 14 ianuarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 14 ianuarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 14 ianuarie 2018 Loto 6/49: 16,…

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata luni in Capitala printr-o serie de manifestari - simpozioane, lansari de carte, concerte si slujbe de pomenire, la implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu. * Academia Romana va organiza luni, de la ora 10,00, simpozionul…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 11 ianuarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi, 11 ianuarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 11 ianuarie 2018 Loto 6/49: 35, 20, 10,…

- Zodiac chinezesc 2018. Anul 2018 sta sub semnul Cainelui de Pamant. Iata ce talismane norocoase sa porți, in funcție de zodia in care te-ai nascut. Șobolan 2018 nu pare cel mai norocos pentru Șobolan.

- 2018 nu pare cel mai norocos pentru Sobolan. Nativii acestei zodii simt nevoia sa se lupte cu tot ce intalnesc in cale. Pentru a depasi obstacolele, lor li se recomanda Pagoda celor 5 elemente si amuleta Lung Ta. Zodiac chinezesc 2018: Bivol Semne bune anul 2018 are pentru Bivol. Se…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminica, 7 ianuarie, Loteria Româna organizeaza o noua extragere LOTO. Reporturile sunt importante. La Joker, spre exemplu, suma totala strânsa depașește 3 milioane de euro.

- Copilul nascut in Anul Cainelui este vesel, echilibrat, sportive, agreabil. Este un copil loial, onest, inteligent care iubeste dreptatea. Copilul nascut in Anul Cainelui este destul de serios si are tedinta de a-si face griji inutil. Ii place sa-si multumesca parintii si va fi un copil obedient.…

- Bisericile de lemn, unele vechi de aproape 400 de ani, incluse in patrimoniul UNESCO, considerate ca element de identitate si brand pentru judetul Maramures, au nevoie reparatii, dar si de montarea unui paratrasnet pe acoperis pentru a le proteja de un eventual incendiu, a declarat, vineri, pentru…

- Ce aduce Anul Cainelui de Pamant pentru toate zodiile in horoscopul chinezesc 2018 | albaiuliainfo.ro Zodiac sau horoscop chinezesc 2018 pentru toate zodiile: șobolan, dragon, șarpe, cal, capra, maimușa, cocoș, caine, mistreț, bivol, tigru, iepure Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire și sciziune…

- Loteria Romana a organizat duminica trageri speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, au existat doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara, la care s-a adaugat o extragere din lozurile necaștigatoare, Lozul Anului Nou. In joc au fost aproape…

- Zodiac CHINEZESC 2018. Anul Cainelui de Pamant pentru ȘobolanNu e un an așa de placut. Ghinioanele se vor ține lanț. Poți primi vești proaste in timpul calatoriilor și nu vei fi capabil sa influențezi sau sa schimbi cursul lucrurilor care nu-ți plac.

- REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Extragerea speciala de Revelion aduce mai multe șanse de câștig pentru cei care și-au încercat norocul. Vom avea trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40.

- Horoscop chinezesc 2018. Anul cainelui de pamant! Vor fi multe schimbari. ”Eu vad anul cainelui ca pe unul al schimbarilor, unul uracios. (...) Va fi un an greuț”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sambata, la emisiunea Adevaruri ascunse, Numerologii vad 2018 ca pe un an bun, insa,…

- Paradoxal, Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire și sciziune in același timp. Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viața de familie, dragoste pentru țara și o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Vezi și: MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE de URARI de…

- Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viața de familie, dragoste pentru țara și o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de alta parte, puterea și voința sa rigida, precum și sentimentele neinduplecate de dreptate vor conduce, de asemenea, la…

- La sfarsit de an, artistul naiv Ioan Maric a primit cel mai frumos cadou din partea Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, drept recunoastere a talentului, expresivitatii si calitatii artistice a lucrarilor care l-au facut celebru. In perioada 27 ianuarie – 17 februarie…

- BERBEC Numere norocoase: 1, 9, 10, 19, 28, 37, 46, 55 TAUR Numere norocoase: 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47, 56 Citeste si Horoscop 2018: Cele trei zodii care vor avea parte de un mare ghinion si alte trei vor avea noroc cat pentru toata viata GEMENI Numere…

- Ca in fiecare an, Protoieria Sectorului 6 și Asociația Diaconia nu au uitat de persoanele singure aflate in ingrijirea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6. Insoțit de Corul Cantareților Protoieriei, parintele Costel Burlacu a vizitat Centrul pentru Persoane Varstnice…

- Patru persoane au fost condamnate definitiv, vineri, de Curtea de Apel Constanta, la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre doi ani si zece luni si trei ani si zece luni pentru trafic de droguri. Cei patru aveau o cultura de cannabis intr o locuinta din Navodari.Curtea de Apel Constanta a decis, vineri,…