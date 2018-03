Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zile intregi de speculații, autoritațile de la Beijing au confirmat ca liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a facut o vizita neoficiala de trei zile in China, unde s-a intalnit cu omologul sau chinez, Xi...

- Soția dictatorului din Coreea de Nord, Ri Sol-ju, ramane o figura enigmatica și puțini sunt cei care cunosc detalii din viața ei. Fosta cantareața, despre care se spune ca ar avea 28 de ani, s-ar fi casatorit cu liderul de la Phenian in 2009, deși au anunțat public ca sunt soț și soție in 2012. Alții…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost primit de China cu toate onorurile rezervate marilor sefi de stat - un banchet fastuos, zambete, fotografii cu sotiile, escorta de motociclisti si buchete de flori, relateaza AFP, citata de News.ro. Dupa doua zile de tacere, presa oficiala din cele doua tari a…

- Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, a efectuat o vizita in Beijing la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, a anuntat, miercuri, presa nord-coreeana, citata de site-ul agentiei Yonhap.

- China a confirmat ca liderul nord-coreean Kim Jong-un a avut o inalnire cu președintele Chinei, Xi Jinping, in Beijing, fiind dispus sa denuclearizeze peninsula coreeana, scrie The Guardian. Agenția de presa...

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitatia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a face o vizita in Coreea de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yohnap, preluata de Reuters, si agentia nord-coreeana KCNA, preluata de AFP.Potrivit KCNA, va fi o vizita oficiala, "la…

- Indiciul primei calatorii in strainatate a dictatorului nord-coreean Kim Jong-un a fost aparitia unui tren blindat in Gara Centrala din Beijing. Bunicul si tatal sau, primii doi lideri ai regimului comunist de la Phenian, au avut aceeasi preferinta in ceea ce priveste deplasarile in afara Coreei de…

- Kim Jong-un a efectuat in China, prima sa vizita oficiala intr-o țara straina de la preluarea conducerii Coreei de Nord . La intalnirile cu Xi Jinping, Kim a fost insoțit de soția sa, Ri Sol-ju, care a impresionat prin ținutele alese pentru cele trei apariții de la care au fost facute publice fotografii.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, in timpul momentelor din ultimii cativa ani in care promova dezvoltarea programului nuclear al tarii sale, in mijlocul unor relatii tensionate cu Statele Unite, a avut un singur aliat de nadejde: China. Totusi, in ultimul an, relatiile dintre Beijing si Phenian s-au…

- Liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a fost intr-o vizita la Beijing. Este prima deplasare externa de la preluarea puterii, din 2011. Dictatorul a fost insotit de sotia sa, dar si de un inalt oficial al Partidului Comunist. Ei au fost intampinati de presedintele chinez, Xi Jinping.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a facut o vizita neoficiala la Beijing, unde s-a intalnit cu presedintele Xi Jinping si s-a aratat dispus sa contribuie la dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, scrie The Guardian, citand presa de stat din China. Agentia de stat Xinhua a confirmat informatiile neoficiale…

- Parchetul General a anuntat marti ca a fost finalizata analiza privind procedura de desecretizare a protocolului incheiat intre institutie si SRI, concluzia fiind aceea ca sunt indeplinite conditiile legislatiei in vigoare pentru declasificarea documentului.OFICIAL Coreea de Nord și China…

- Dupa mai multe zile de speculatii privind calatoria oficialului nord coreean de rang inalt la Beijing, presa de stat chineza si cea nord-coreeana au confirmat, in noaptea dintre marti spre miercuri, ca liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a vizitat China, informeaza BBC News.

- Aceasta este prima vizita externa a lui Kim Jong-un de cand a devenit liderul Coreei de Nord in 2011. Liderul regimului de la Phenian ar fi declarat ca vrut sa il informeze personal pe Xi Jinping despre situatia din Peninsula Coreea datorita "camaraderiei si responsabilitatii morale" fata de China.…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap.

- China a informat Statele Unite despre vizita la Beijing a liderului regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a anuntat, miercuri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitatia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a face o vizita in Coreea de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yohnap, preluata de Reuters, si agentia nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Potrivit KCNA, va fi o vizita oficiala, "la momentul…

- Infamul conducator al Coreei de Nord, Kim Jong-un, face un pas istoric pentru regimul sau. De cand a preluat puterea, in anul 2011, dupa moartea tatalui sau, Kim Jong-il, liderul de la Phenian nu a intreprins nicio calatori in afara granițelor statului foarte retras. In mijlocul unor frici care vizeaza…

- Un tren provenind din Coreea de Nord ar fi sosit luni la Beijing, potrivit agentiei japoneze de stiri Kyodo, care sugereaza venirea unui oficial de rang inalt in China si care ar putea sa fie liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza AFP.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-ar fi deplasat in China in cadrul primei sale vizite in strainatate de la preluarea fraielor tarii, in 2011, transmite luni Reuters preluand agentia Bloomberg, care citeaza trei surse neidentificate. Nu sunt deocamdata disponibile alte informatii privind vizita lui…

- Kim Jong-un ar fi efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de cand a ajuns la putere, in 2011. Potrivit Bloomberg, citata de Mediafax , nu exista informații oficiale despre aceasta vizita, dar se știe ca liderul suprem de la Phenian a fost transportat cu un tren special,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sustinut, marti, un discurs nationalist la incheierea sesiunii anuale a Parlamentului de la Beijing, avertizand ca inamicii tarii vor fi confruntati cu hotarare, relateaza site-ul BBC News.

- "Numai socialismul poate salva China", a declarat marti marti presedintele chinez, Xi Jinping, la cateva zile dupa realegerea sa in unanimitate de catre parlament, care i-a oferit, de asemenea, posibilitatea de a ramane in fruntea statului cat timp doreste, noteaza AFP. Intr-un discurs…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Delegatii sud-coreene se deplaseaza la inceputul acestei saptamani la Beijing, Moscova si Tokyo pentru a obtine sprijin pentru summitul anuntat intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump, transmit luni Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Chung Eui-yong, consilierul…

- Adunarea Naționala Populara din China, forul legislativ cu rol decorativ de la Beijing, a adoptat, ieri, un amendament constituțional istoric, care elimina limita de doua mandate la președinția țarii. Decizia...

- Discutia a avut loc la o zi dupa ce Donald Trump si-a dat acordul sa participe la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, 'intr-un loc si la un data ce urmeaza sa fie stabilite', potrivit Casei Albe.In cursul convorbirii, Xi i-a transmis lui Trump speranta sa ca toate partile vor…

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei ,,n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Decizia vine dupa ce oamenii s-au aratat nemultumiti pe retelele sociale de posibilitatea extinderii...

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Autoritatile de la Beijing au interzis litera „n”, pentru ca in argoul chinez aceasta ar sugera o persoana care a facut ceva de nenumarate ori, iar…

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei ,,n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Decizia vine dupa ce oamenii s-au aratat nemultumiti pe retelele sociale de posibilitatea extinderii mandatului de presedinte a lui Xi Jinnping, informeaza The Guardian.

- Partidul Comunist Chinez (PCC) a propus ridicarea limitei constituționale de doua mandate pentru președintele țarii, deschizand astfel calea menținerii la putere a actualului lider de la Beijing, Xi Jinping....

- Partidul Comunist din China a inaintat astazi o propunere legislativa care prevede eliminarea din Constitutie a clauzei care stabileste ca o persoana nu poate avea mai mult de doua mandate, ceea ce este vazut drept o incercare de-a presedintelui Xi Jinping de a ramane in functie si dupa alegerile…

- Kim Jong-un, si sotia lui Ri Sol-ju s-au plimbat, in noaptea de simbata spre duminica, prin Phenian cu un troleibuz, relateaza agentia de presa oficiala Korean Central News Agency (KCNA). Desi nu obisnuieste sa participe la aparitiile publice ale sotului sau, de aceasta data, Ri Sol-ju a fost prezenta.…

- Kim Jong-un și soția sa Ri Sol-ju s-au plimbat noaptea cu un troleibuz nou in Phenian. Cei doi au inaugurat astfel vehiculul care urmeaza sa circule pe strazile din capitala Coreei de Nord, scrie agenția coreeana de știri, KCNA. Din imaginile facute publice, Kim jong-un, care a implinit luna trecuta…

- Kim Jong-un, si sotia lui Ri Sol-ju s-au plimbat, în noaptea de sâmbata spre duminica, prin Phenian cu un troleibuz, relateaza agentia de presa oficiala Korean Central News Agency (KCNA).

- Liderul nord coreean, Kim Jong-un, și soția lui Ri Sol-ju, s-au plimbat noaptea prin Phenian cu un troleibuz. Potrivit presei de stat, liderul nord coreean a spus ca este mulțumit de noul model de troleibuz și și-a exprimat mandria fața de muncitorii nord coreeni. Kim Jong-un a fost…

- Impreuna cu sotia sa, liderul nord-coreean, Kim Jong-un a testat, in noaptea de sambata spre duminica, la Phenian, un nou tip de troleibuz, a anuntat agentia oficiala de stiri KCNA. Asezat alaturi de sotia...

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- In cadrul unui discurs fara precedent, presedintele chinez Xi Jinping s-a adresat in fata a peste 7.000 de militari inarmati, in provincia Hebei din nordul Chinei. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui sa fie ingrijiti in mod…