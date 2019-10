Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat lista miniștrilor, dar aceștia ii pun in pericol negocierile deja purtate in Parlament. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut o ieșire dura impotriva lui Bogdan Aurescu, propus la Ministerul de Externe, in timp ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut…

- Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, susține ca in urma discuțiilor de la Cotroceni s-a convenit ca Ludovic Orban va fi premierul desemnat, iar acesta va nominaliza la Aparare și Externe profesioniști recunoscuți in domeniu. La ministerul de Externe este favorit Bogdan Aurescu, iar la Ministerul Apararii,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, i-a prezentat luni, la Palatul Cotroceni, presedintelui Klaus Iohannis prioritatile partidului in perspectiva sustinerii noului guvern, respectiv revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, reducerea numarului de parlamentari la 300 sau infiintarea unui…

- "Am citit in presa declarațiile președintelui in funcție, care se inchipuie "intr-un plin razboi cu PSD" și care iși instiga partidul la ura și la lupte imaginare. Articolul 80 din Constituție spune ca președintele este garantul unitatii naționale. Unde este unitatea, atunci cand președintele…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat vineri, dupa consultarile de la Cotroceni, ca viitorul executiv trebuie sa aiba un mandat de 12 luni de zile, sa nu dea OUG in niciun domeniu si sa nu vina cu 'extravagante'. UDMR a zis ca sunt `inconstienti' cei care sustin anticipatele, in contextul in care…

- Si partidul lui Victor Ponta ar avea o propunere de premier. Unul dintre numele vehiculate este chiar consilierul prezidential al lui Klaus Iohannis pe politica externa, Bogdan Aurescu. Bogdan Aurescu este doctor in Drept, a fost ministru de Externe și a condus echipa Romaniei in procesul…

- "Aceasta situatie, creata de presedintele Iohannis care prin refuzul de a numi ministri interimari ignora reguli, legi si decizii ale CCR poate produce consecinte grave pentru cetatenii Romaniei si pentru relatiile europene ale Romaniei. Refuzul de a numi ministri interimari este un abuz constitutional…