Numele noilor prezentatori ai emisiunii "Top Gear", confirmate de BBC

Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a capturat aproximativ 400 de kilograme de cocaina si heroina, in valoare de 27 de milioane de lire sterline, ascunse intr-un container in portul Killingholme, din estul Angliei, informeaza sambata Press Association. Drogurile erau ascunse intr-un container plin cu rosii si ceapa si…

- Politia britanica a capturat aproximativ 400 de kilograme de cocaina si heroina, in valoare de 27 de milioane de lire sterline, ascunse intr-un container in portul Killingholme, din estul Angliei, informeaza sambata Press Association. Citește și: VIDEO - Viorica Dancila o COMITE din nou:…

- Captura importanta de droguri, intr-un container ce urma sa fie preluat de un roman, in Marea Britanie. Aproximativ 400 de kilograme de cocaina si heroina, in valoare de 27 de milioane de lire sterline au fost ascunse in portul Killingholme, din estul Angliei, informeaza sambata Press Association.…

- Politia britanica a capturat aproximativ 400 de kilograme de cocaina si heroina, in valoare de 27 de milioane de lire sterline, ascunse intr-un container in portul Killingholme, din estul Angliei, informeaza Press Association. Drog...

- Simona Gherghe a fEcut un anunt surprinzEtor in cadrul emisiunii "Acces Direct" de joi. La finalul emisiunii prezentatoarea TV a anuntat anticipat lipsa lui Alex Velea pentru cateva zile, in cadrul sEptEmanii viitoare.

- Actorul Matthew Perry, cunoscut pentru rolul din serialul Friends, a fost operat din cauza unor probleme intestinale. Un reprezentant al acestuia a transmis ca actorul dorește sa-i fie respectata intimitatea pe parcursul recuperarii, scrie Press Association. Matthew Perry a fost supus unei interventii…

- S-a aflat numele celui care va prezenta emisiunea Ultimul Trib, difuzata la Antena 1. Actorul Octavian Strunila este cel care se va alatura triburilor in aventura plina de adrenalina din salbaticul Madagascar. Trei grupuri vor pleca in aventura vietii lor pe plaiul exotic si plin de obstacole reprezentat…