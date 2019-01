Numele Macedoniei: De ce le este frică grecilor de acest acord Deputații greci se pregatesc joi sa voteze acordul privind noul nume al Macedoniei, o disputa veche de aproape 30 de ani între cele doua țari și care continua sa stârneasca animozitați atât pe eșichierul politic, cât și în cadrul opiniei publice, scrie AFP.



Acordul privind noul nume al Macedoniei de Nord stârnește temeri în rândul grecilor, mulți evocând un "acord monstruos" sau o "tradare" a guvernului Tsipras.



Aproape 70% dintre grecii interogați s-au pronunțat împotriva acestui acord

Sursa articol: hotnews.ro

