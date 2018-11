Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul bulgar Valeri Simeonov a demisionat vineri, dupa cateva saptamani de proteste de strada impotriva declaratiilor sale despre activistii pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, informeaza...

- Liderul Pro Romania Victor Ponta comenteaza luni pe Facebook episodul „valiza”, atragand atenția ca „acum paharul s-a umplut și daca PSD nu are puterea sa cear[ din interior lamurirea tuturor acestor lucruri, guvernarea va merge direct catre dezastru, la fel și Romania”. De asemenea, fostul premier…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va avea, in aceasta seara, petrecerea de nunta a fiului sau cel mare, Alexandru Ionuț (30 de ani). Pe 9 septembrie, Alexandru Ionuț Toader s-a casatorit civil cu Bianca (28 de ani, medic stomatolog), iar astazi vor avea loc cununia religioasa și petrecerea de…

- A fost scandal mare, miercuri, in zona Spitalului CFR din Ploiești. Doi polițiști locali au fost agresați dupa ce au oprit, pentru cercetari, persoane care transportau peturi cu un carucior. Echipajul format din polițiști locali au oprit, pentru verificari, persoane suspectate ca au furat peturi, pe…

- Un camion frigorific cu aproape 300 de cadavre la bord, a fost mutat dintr-un cartier sarac in altul, din cauza plangerilor locuitorilor fata de mirosul pe care-l emana, in contextul in care criminalitatea in Mexic a ajuns sa umple morgile, relateaza AFP. Procurorul regional din orasul Guadalajara (vest)…

- Premierul Olandei Mark Rutte va efectua o vizita in Romania, miercurea viitoare, in contextul preluarii de catre Romania a Președinției Consiliului UE in prima parte a anului 2019, anunța ambasada Olandei la București pe Facebook.„Mark Rutte va discuta prima data cu președintele Klaus Iohannis…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au o sedinta joi in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, informeaza Antena3.Pe agenda discutiilor s-ar putea afla subiectul legat de candidatul unic la prezidențiale.

- Fostul ministru al Invatamantului, Daniel P. Funeriu, intr-o postare pe social media, reaminteste despre tactica de succes a europarlamentarului Cristian Preda atunci cand vana "PRIMUL loc pe lista". Si nici la "doua luni injura pe cea care l-a facut europarlamentar", mai noteaza fostul ministru.