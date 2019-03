Numele devastatoarelor uragane de categoria 4 Florence si Michael, formate in 2018 in bazinul Atlanticului, au fost retrase de pe lista oficiala rotativa pe care o elaboreaza Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), au informat miercuri autoritatile citate de EFE.



Vor fi inlocuite cu Francine si Milton, care nu vor putea fi utilizate pana in 2024, cand, potrivit ordinii stabilite, va reveni randul numelor folosite pe lista din 2018, a precizat Administratia Nationala a Oceanelor si Atmosferei din SUA (NOAA).



Florence, cu vanturi de pana la 220 de km/h si insotit de ploi…