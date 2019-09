Numele cartierelor din Bucureşti provin de la fostele vetre din jurul oraşului "Au fost atatea intamplari care au legat spatii care s-au dezvoltat nu numai in jurul legendelor, dar au atras si o populatie care dorea sa se profesionalizeze si nu sa ramana doar in domeniul rural, ca sateni sau serbi, pana dincolo de 1907. Si atunci, orasul era o poarta de eliberare, printr-o profesie. Iar toate vetrele acestea de sate, din preajma Bucurestiului, pana sa se lipeasca de oras, au fermentat profesional aceasta populatie si au pregatit-o, mai ales a doua generatie, copiii care se nasc din parinti care le colonizeaza", a declarat Adrian Majuru pentru Agerpres. Cartierele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

