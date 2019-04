Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german urmeaza sa fie foarte curtat in cadrul summitului Uniunii Europene (UE) de la 9 mai, cu doua saptamani inaintea inaintea alegerilor. Numele sau circula in vederea presedintiei Consiliului, iar opinia sa va fi decisiva in nominalizarea viitorului presedinte al Comisiei Europene (CE).…

- Sefi de stat si de guvern din UE, liderii partidelor de opozitie membre in Partidul Popular European (PPE) si presedintii Consiliului European, Comisiei Europene si Parlamentului European - Donald Tusk, Jean-Claude Juncker si Antonio Tajani - au fost invitati sa participe la viitorul summit PPE, care…

- In cadrul unei dezbateri in plenul Parlamentului European consacrate summitului extraordinar al UE pentru Brexit, desfasurat in 10 aprilie, Tusk a tinut sa-i raspunda liderului unei tari membre care avertizase ''visatorii'' sa nu se gandeasca la faptul ca ''Brexitul poate fi revocat''.''In…

- Romania a sustinut, in mod constant, nevoia si importanta asigurarii unui standard de viata cat mai ridicat al cetatenilor, a declarat premierul Viorica Dancila, miercuri, la Bruxelles, la Summitul Social Tripartit, eveniment a carui tema centrala a fost "O Europa mai puternica, unita si orientata spre…

- Premierul ungar Viktor Orban a prezentat scuze - in scris - partenerilor sai din cadrul Partidului Popular European (PPE), cu scopul de a evita expulzarea Fidesz din grupul conservator in PE. El le-a scris mai multor lideri ai partidelor care fac parte din PPE, pentru a cere scuze pentru declaratii…

- Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania și compania cu cea mai rapida creștere din Europa, a anunțat astazi lansarea a doua noi rute catre Germania, de la Sibiu spre Karlsruhe/Baden Baden și de la Suceava catre Munchen Memmingen. Ambele rute incep din 17 iunie, dar pasagerii romani iși…

- CHIȘINAU, 28 feb - Sputnik. Aproximativ 17 state membre ale UE au creat o coaliție împotriva unei impulsionari comune franco-germane pentru reducerea restricțiilor privind libera concurența în cadrul Uniunii. © Sputnik / Артем ЖитеневMogherini: UE nu accepta limbajul forței și confruntarii…

- Copiii cetațenilor din țarile UE risca sa iși piarda dreptul de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit, din cauza confuziei legate de sistemul de obținere a statutului de rezident permanent, conform unui parlamentar britanic. Ingrijorarile se refera la ținerii care neglijeaza sa aplice pentru noul statut…