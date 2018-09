Nume voturi anti-Dragnea. Rezultat clar

Stiri pe aceeasi tema

- „O sa fiu mai dur decat de obicei in seara aceasta. Știam ca sunt proști, acum arata ca sunt și foarte disperați. Este o manipulare disperata, oricum nu au niciun fel de coerența in ceea ce emit”, a zis Dragnea. Actualizare...

- „Eu am cooperat foarte bine cu doamna Firea, am avut o deschidere totala, am cautat sa rezolv cat mai multe. Daca sunt probleme, voi discuta cu primarul Capitalei și am sa vad cum pot sa sprijin, bineințeles cu problemele care sunt legale, cele care pot eu, ca și Guvern, sa aducem rezolvarea. In…

- Intrebat marți la Antena 3 daca se doreste sa fie omorat, daca este amenintat cu moartea si daca are informatii ca s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a declarat: "Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. (...) Au venit patru straini in Romania, au fost cazati la Athenee Palace, din ceea…

- "Iohannis ar vrea sa o blocheze. Sunt absolut convins. El mai știe ceva: ca noi, ceea ce prezentam, chiar facem. Și romanii simt. Au inceput sa simta. Parerea mea e ca e in stare sa faca absolut orice impotriva acestui Guvern, coaliții, sa faca ceva in aceasta toamna, sa dea guvernul jos chiar și…

- "Sesizarea pe care o adresam Curtii Constitutionale va fi inregistrata astazi (joi – n.r.). Speram ca acest cod al protejarii infractorilor nu va deveni lege niciodata. Solicitam CCR sa trimita intrebarile preliminare care privesc statul de drept, care privesc aceasta valoare fundamentala a UE, sa…

- Codul penal in varianta PSD a fost ADOPTAT astazi, la limita, in plenul Camerei Deputatilor, care este forul decizional: 167 voturi pentru 97 impotriva si 19 abtineri. Conform modificarilor, Dragnea si alti lideri PSD scapa de condamnari.

- Punctul de pensie crește de la 1.000 lei la 1.100 lei, de la 1 iulie. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului, ca pensia minima garantata va crește cu 23%, tot de la 1 iulie, respectiv de la 520 de lei la 640 de lei.

- Punctul de pensie crește de la 1.000 lei la 1.100 lei, de la 1 iulie. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului, ca pensia minima garantata va crește cu 23%, tot de la 1 iulie, respectiv de la 520 de lei la 640 de lei.