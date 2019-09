Nume vehiculate în PSD pentru noua propunere de comisar european după respingerea Rovanei Plumb - surse Prima opțiune a PSD pentru noua propunere de comisar european dupa respingerea Rovanei Plumb de catre comisia juridica a Parlamentului European ar fi Dan Nica, una dintre variantele vehiculate și pâna la propunerea Rovanei Plumb. De asemenea, șanse reale pentru a fi propusa are Ramona Manescu, în prezent ministru de Externe", au declarat pentru HotNews.ro surse social-democrate.



În interiorul partidului sunt vehiculate ca posibili candidați și numele miniștriilor Eugen Teodorovici și Ramona Manescu dar și al ambasadorului României la UE, Luminița Odobescu și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

