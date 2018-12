Stiri pe aceeasi tema

- Ion Tiriac are o avere de aproximativ 1,2 miliarde de dolari si a inceput sa colectioneze autoturisme pe care le si expune intr-o expozitie redeschisa publicului in urma cu trei ani. Miliardarul a povestit ca la un moment dat "nu mai avea limite" in ceea ce priveste achizitia de masini si asa ajuns…

- Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a fost invitata de onoare la gala organizata de Ion Țiriac la Otopeni. Constanțeanca in garajul propriu bolizi cu mulți cai putere, dar e departe de colecția protectorului ei, Ion Țiriac, care și-a facut un adevarat muzeu cu automobilele personale. Intrebata…

- Virginia Ruzici, managerul numarului 1 WTA, Ion Țiriac și Ilie Nastase au vorbit despre noul antrenor al Simonei Halep, 27 de ani. Virginia Ruzici, managerul Simonei Halep, a declarat, miercuri, ca va lua in calcul toate variantele de antrenor pentru jucatoarea romana care i-au fost oferite deja, dar…

- Aceste premii au deja o tradiție și sunt un concept al realizatoarei de televiziune Adela Diaconu, care dorește sa aduca in acest fel recunoaștere acelor personalitați publice care s-au remarcat prin performanața și creativitate in domenii precum muzica, artele, campaniile sociale și umanitare, sportul,…

- Primul antrenor emerit din istoria handbalului romanesc a decedat la nici doua luni dupa a implinit 90 de ani, pe data de 3 septembrie. Constantin ”Pilica” Popescu a fost o somitate, antrenor cu trei titluri mondiale in palmares, toate obtinute la feminin (1956, 1960, 1962). Este cel care a scris la…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) va participa la turneul WTA de la Moscova, in ciuda problemelor pe care le-a avut la spate. Simona Halep e principala favorita a turneului de la Moscova, din perioada 14 - 21 octombrie; Turneul Campioanelor de la Singapore se desfașoara intre 21 și 28 octombrie. Ion…

- Un zambet larg a aparut, ieri, pe chipul schimonosit al unui București ștrangulat de traficul amiezii. Era Nadia, venita in țara pentru cateva proiecte. Vezi galeria foto + 5 + 5 40 de minute de mișcare in fiecare zi Vedeta gimnasticii mondiale a sosit in București direct de la „Saptamana Modei” de…

- Implicat cu diverse afaceri in sport, Ion Țiriac vorbește despre șansa sportului romanesc. In opinia sa, Romania ar trebui sa se uite in curtea vecinilor unguri, acolo unde premierul Viktor Orban a lansat un program de susținere a sportului. In Ungaria, sprtul de masa a devenit o prioritate naționala,…