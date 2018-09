Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea i-a cerut Vioricai Dancila sa iasa public sa il susțina public in scandalul izbucnit in interiorul, PSD dar prim-ministrul a refuzat sa faca acest lucru. Ponta a declarat la B1 TV, ca, din cate știe, Liviu Dragnea a fost miercuri dupa-amiaza la…

- „Eu ma bucur și ii salut pe foștii mei colegi din PSD, care ințeleg ca modul in care domnul Dragnea a confiscat și PSD, și Parlamentul și Guvernul ne duce pe toți la dezastru, nu doar pe ei, ca aici nu vorbim doar de interesele unui partid, vorbim de faptul ca țara e guvernata prost, ca Parlamentul…

- Viorica Dancila i-a transmis ieri lui Liviu Dragnea, la intalnirea de la sediul PSD, ca Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, intrucat Romania risca activarea Articolul 7 al Tratatului UE, dupa modelul Poloniei si Ungariei, sustin surse politice. Pe 3 octombrie,…

- Anuntul liderului PSD vine dupa informatiile conform carora cel putin 33 de lideri PSD au semnat o scrisoare comuna prin care cer demisia lui Liviu Dragnea de la sefia partidului, dar si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea nemultumitilor din PSD are 33 de semnatari si vineri…

- Deputatul de Botoșani, Mihaela Hunca, pleaca din PSD și face acuzații grave. Aceasta a postat mesajul pe contul de socializare, in care iși explica retragerea. De asemenea, Hunca și-a anunțat demisia și in plenul Camerei Deputaților. Se pare ca, Mihaela Hunca se afla in discuții cu partidul „Pro Romania”…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar dori schimbarea premierului Viorica Dancila și i-ar putea cere demisia la urmatoarea ședința a Comitetului Executiv Național, pentru a forța in acest fel acțiunea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru G4Media.ro surse din...

- Autor: Petru ROMOȘAN A reaparut din hrubele Modroganului vechea-noua speranta dreptace Vasile Blaga. De ce ar fi Vasile Blaga de dreapta ? Nimeni nu stie sa raspunda. Impreuna cu toata banda de infractori protejata de neregretata Laura Codruta Kovesi si de Ambasada Americana a fostului establishment…

- Kelemen Hunor a anunțat ca parlamentarii UDMR nu vor participa la votul moțiunii de cenzura. ”Vom parasi sala, vom fi absenți, nu se pune problema sa votam la moțiunea de cenzura. Se va demonstra ca PSD-ALDE au majoritate și fara UDMR și ca nici macar cu voturile…