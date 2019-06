Stiri pe aceeasi tema

- Damian Draghici nu contenește sa iși surprinda publicul și, pe langa pasiunea sa pentru muzica cu care a reușit sa cucereasca fani la nivel internațional, acesta debuteaza ca actor din toamna, in noua producție a Ruxandrei Ion, „Sacrificiul”, care va fi difuzata la Antena 1.

- Cristi Iacob revine in seriale, dupa 8 ani de cand a facut parte din proiectul Moștenirea, produs de Ruxandra Ion. Alaturi de el, in povestea Sacrificiul, ce promite sa captiveze publicul roman, vor juca și micii actori Julia Marcan și Tudor Roșu. „Orice propunere pe care o primesc ma bucura, e firesc,…

- Cunoscut ca fiind unul din cei mai mari actori ai Romaniei, Mihai Gruia Sandu va face parte din distribuția noului serial produs de Ruxandra Ion, Sacrificiul. Indiferent de experiența acumulata, acesta nu contentește sa exploreze noi personaje și sa infrunte noi provocari. "M-a sunat Ruxandra, cu care…

- Oana Zavoranu revine in telenovele. Iata in ce serial! La 15 ani distanta de ultimul sau rol, Oana Zavoranu pregateste o revenire spectaculoasa in lumea telenovelelor romanesti. Vedeta face parte din distributia noului serial al Ruxandrei Ion. Productia se numeste Sacrificiul si va fi difuzata pe Antena…

- Dorian Popa și Gabi Ciocan fac parte din distribuția serialului Sacrificiul, noul proiect produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1. Dorian Popa revine in echipa Ruxandrei Ion la cinci ani de cand a facut parte din serialul Pariu cu viața. Revenirea la actorie, dar și pe platourile de filmare a fost un…