- Festivalul florilor, Timfloralis, a luat naștere din nevoia de a cultiva gustul pentru frumos, fiind emblematic pentru orasul Timișoara, cunoscut drept “Orașul florilor”. Festivalul florilor imbraca, la a cincea ediție, Piața Victoriei, Piața Libertații și Piața Unirii in fericire. Formele artistice…

- Organizatorii celei de-a 7-a ediții a festivalului JazzTM, care va avea loc in perioada 5 – 7 iulie la Timișoara, au anunțat patru noi nume: Laura Mvula, Yussef Dayes, Moses Boyd Exodus și Barabás Lőrinc Quartet Laura Mvula este o cantareața și compozitoare britanica, nascuta in 1987, absolventa a…

- Vineri, 19 aprilie, de la ora 19.00, trupa timișoreana revine in lumina reflectoarelor cu un concert in curtea de la Hostel Costel din Timișoara. „De aproape un an, proiectul BAB s-a retras in studio pentru a produce al treilea album, timp in care, au pregatit și acest live set, iar pe 26…

- In perioada 7 și 9 iunie, in Parcul Poporului din Timișoara, așa cum ne-am obișnuit, va avea loc cea de-a patra ediție a festivalului „Launmomentdat in parc”! „Anul acesta, proiectul este susținut de Sezonul Romania – Franța, care dorește promovarea muzicii și artei franceze…

- In perioada 14-15 martie 2019 la Timisoara a avut loc etapa zonala a Olimpiadei nationale de interpretare instrumentala pentru clasele III-VIII. In cadrul competitiei au concurat elevi ai liceelor si scolilor vocationale din judetele Alba, Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis. Elevii Liceului…

- StudentFest este cel mai mare festival internațional de arta și cultura din sud-estul Europei, desfașurat anual de Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT). Ediția de anul acesta va avea loc in perioada 10-19 mai. Festivalul iși urmarește de la ediție la ediție scopul de…

