NUME DE FETE. Semnificaţie nume. Cum să alegi cel mai potrivit nume pentru fetiţa ta. Ai peste 1000 de variante! Nume de fete: Ponturi cum sa alegi cel mai potrivit nume pentru fetita ta Sunetul Gandeste-te cum va suna numele atunci cand iti strigi fetita: este placut la auz sau suna dur? Se potriveste cu numele de familie? Evita sa faci o alegere pe care sa o regreti mai tarziu. Unii parinti cred ca un prim nume mai lung se potriveste mai bine cu numele de familie mai scurt, in vreme ce altii considera contrariul. Altii cred ca o combinatie a unui nume care se termina cu o vocala cu un nume de familie care incepe cu o vocala nu este cea mai inteligenta alegere. In plus, ai putea sa eviti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Ryanair face recurtari in toata tara pentru posturile de insoțitori de zbor. Absolventii de cursuri de steward sunt invitati de Crewline, compania de recrutare contractata de Ryanair, sa depuna un CV si sa se inscrie intr-una din zilele de interviu ale companiei, din Bucuresti, Timisoara,…

- Horoscop 19 ianuarie 2018. Scorpionii cauta vinovați, în anturajul apropiat, pentru tot ce nu funcționeaza cum trebuie Horoscop 19 ianuarie 2018 – Berbec Va trebui sa fii foarte atent la mesajele pe care ți le transmit prietenii, mai ales în cazul în…

- In locul mancarii pe care o cauta prin gunoaie, a gasit un portofel cu aproape 800 de lei! O adevarata mana cereasca pentru o fetita de 10 ani din Targu Mures, care traieste din pomeni. Dar copilul a ales sa nu pastreze banii. Cand i-a predat la politie, agentilor nu le-a venit sa creada.

- IMP Romania angajeaza operatori la liniile de producție și controlor calitate, cei care vor fi angajați umand sa primeasca salariile la timp, tichete de masa, spor de noapte 25%, plata orelor suplimentare 175%, bonusuri pentru merite deosebite, dar și abonamentul de transport. Comautosport angajeaza…

- Peste 15.600 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe locuri de munca sunt in Bucuresti, Prahova si Arad. 0 0 0 0 0 0

- ​GoPro, compania americana celebra pentru camerele sale de actiune, este in dificultate si cauta un cumparator, a spus seful companiei, pentru CNBC. Compania spune ca nu va mai fabrica drone si ca va renunta la o cincime dintre angajati.

- Previziuni 2018 Berbec Dragoste si cuplu Se prea poate ca 2017 sa fi fost destul de plin pe aceste planuri, dar nici anul urmator nu se va lasa mai prejos din acest punct de vedere. Se intrevad așadar schimbari mari la acest nivel, dar daca incerci sa le gestionezi cu ințelepciune, nimic nu…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, de la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, un atac la adresa președinților celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Persoanele cu probleme penale nu au ce cauta in fruntea statului, spune președintele.

- Daca tineti cu totii o dieta fada, saraca in calorii si exagerat de restrictiva, cu siguranta nu vei obtine rezultate, caci va veti frustra cu totii. Hai sa admitem: cine poate sa manance doar salata, lapte de soia si supa de varza saptamani la rand?? De fapt, mancatul restrictiv si cu excesiv de…

- "Este o generație foarte sterila, superficiala, o generație care nu iși dorește nimic. Ma ingrozesc și ma intreb daca acești copii vor ajunge sa ne conduca maine? De pe urma acestor copii, vor exista niște pensii? Nu știu cum le vor plati. Tinerii cu varste intre 22-30 de ani, fara studii, iși doresc…

- HOROSCOP BERBEC O zi ca aceasta e perfecta pentru a sta putin de vorba cu tine insuti pentru a-ti trasa caile urmatoare spre marile tale vise. Doresti o schimbare in cariera iar informatia pe care o gasesti azi sau sfatul experimentat venit de la cineva mai matur pot avea efect stimulativ asupra…

- Pasarea avea, saracuta, o aripa rupta si nu putea sa zboare prea mult. S-a dus sa ceara ajutorul unui copac, caci acesta avand radacini puternice, de buna seama ca nu va pleca nicaieri si va sti cum sa infrunte frigul si crivatul iernii. S-a dus mai intai la stejar, vazandu-l mai falnic:– Te…

- Se spune ca pentru a avea noroc, in anul ce bate la usa, nu trebuie sa mananci nimic in ajun de Craciun; In ziua de Ajun se taie cate un mar, iar daca marul are viermi, se spune ca cel care a taiat fructul va fi incercat de boala tot anul, iar daca marul este putred, atunci va muri; In…

- Luna decembrie este luna cadourilor si toata lumea alearga dupa darul potrivit. Mare atentie, nu puteti oferi orice, oricui. Prin intermediul CANCAN.RO , emisiune difuzata de Romania TV,A unul dintre cei mai apreciati stilisti, Adina Buzatu, ne invata care sunt cadourile potrivite, in functie de persoanele…

- Monedele virtuale iau avA¢nt. AZn contextul creAYterii valorii bitcoinului, o altAƒ criptomonedAƒ A®ncearcAƒ sAƒ-i calce pe urme, AYi anume PutinCoin. AZn paralel, un consilier al preAYedintelui rus Vladimir Putin admite cAƒ monedele virtuale ar putea ajuta Rusia sAƒ ocoleascAƒ sancAiunile internaAionale.

- Mama unei adolescente de 17 ani a sesizat Politia dupa ce a fost anuntata ca fiica sa a disparut dintr-un spital din Braila, iar de atunci nimeni nu mai stie nimic de ea. Tanara a fost data in urmarire nationala si internationala.

- Maria, femeia care astepta trenul pe peronul 7 al Garii de Nord din Capitala, a relatat un moment socant de care a avut parte in cursul diminetii de luni. Aceasta povesteste ca ar fi putut fi victima ei, daca nu ii oferea ceea ce Magdalena cerea.

- Monedele virtuale iau avant. In contextul cresterii valorii bitcoinului, o alta criptomoneda incearca sa-i calce pe urme, si anume PutinCoin. In paralel, un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin admite ca monedele virtuale ar putea ajuta Rusia sa ocoleasca sanctiunile internationale.

- Opt elevi din Timișoara sunt printre cei mai tari din lume in programarea roboților, dar nu pot concura cu alții de varsta lor, pentru ca Ministerul Educației nu le aloca banii necesari unei deplasari in Statele Unite. Ei s-au calificat in finala concursului ”Zero Robotics”, cea mai importanta competiție…

- Stirista Kanal d a vazut rosu in fata ochilor dupa ce a citit toate comentariile acide la adresa fetitei ei Ingrid. Zilele trecute, micuta a facut parte din juriul de la „Bravo, ai stil!”, o editie speciala cu copii de vedete, in rolul unor critici de moda. Telespectatorii au fost indignati de comportamentul…

- Simona Patruleasa a fost tinta unor atacuri „nemiloase”, venite de la fanii emisiunii „Bravo ai stil”. Fetita ei, Ingrid, in varsta de 6 ani, a fost parte din juriu alaturi de alti copii de vedete, in editia de miercuri a show-ului. Micuta a facut furori in platoul emisiunii, cu comentariile ei acide…

- In editia de miercuri de la „Bravo ai stil!” a fost adus un juriu format din copiii unor vedete din showbizul romanesc. Dureros de sinceri, fetitele invitate au facut deliciul publicului. Ingrid, fetita Simonei Patruleasa, a fost cea mai „acida” din juriu, iar comentariile ei au fost intens dezbatute…

- Aproape de fiecare data cand apare in public și poarta sacou sau palton, Prințul Harry este surprins cu mana poziționata la nivelul nasturilor hainei. Este o obișnuința sau acest gest are o semnificație aparte? Mai mult, chiar și la prima apariție alaturi de logodnica sa Meghan Markle a foast surprins…

- Avand o conducere interimara, RATBV a lansat un concurs atat pentru ocuparea postului de director general, cat si pentru ocuparea posturilor de director economic, tehnic si de exploatare. Cei interesati de aceste posturi isi pot depune dosarele pana cel tarziu pe 28 decembrie, la sediul societatii,…

- O chema Anastasia, are șase ani, este rusoiaca și a fost declarata, oficial, cea mai frumoasa fetița din lume, confirmând înca o data zicala despre legendara frumusețe a rusoaicelor.

- Protest la Cluj, duminica seara: Jos Coaliția! Uniți Salvam Justiția! Clujenii planuiesc sa protesteze din nou, duminica, de la ora 18. Primul cerere a protestatarilor ar urma sa fie demisia lui Liviu Dragnea și a lui Calin Popescu-Tariceanu. Pe Facebook a fost postat evenimentul "Jos Coaliția!…

- Nea Marin va fi, incepand din 4 decembrie, gazda emisiunii ”Poftiți in vacanța” de la Antena 1. Alaturi de mai multe nume sonore din showbiz, el vrea sa aduca bucuria pe chipurile unor copii ce provin din medii defavorizate.

- "Primaria, ca institutie, trebuie sa functioneze pe principiul unei societati comerciale care ofera servicii catre cetateni si rezultatele sunt in functie de cat de bune si multe sunt, altfel nu facem administratie locala eficienta", este de parere primarul comunei Topalu, Valentin Stanciu. Deoarece…

- O fetita de patru ani a fost gasita in aceasta dimineata langa piata Ceucari din cartierul Posta Veche. Potrivit informatiilor, fetita nu-si cunoaste numele de familie si nici unde locuieste.Cei care au recunoscut-o pe micuta sunt rugati sa telefoneze la politie - 902.

- „Un tânar de 24 ani, din Câmpia Turzii, în timp ce conducea autovehiculul, pe DN1C E576, pe raza comunei Apahida, din directia Apahida spre municipiul Cluj-Napoca, a surprins si accidentat o minora de 10 ani, din comuna Apahida, care, în calitate de pieton, s-a…

- O fetita de doar 10 ani vrea sa schimbe sistemul sanitar. Copila s-a nascut cu grave probleme de sanatate, iar infectiile din spitale i-au agravat starea. Din fericire, cu ajutorul medicilor a reusit sa invinga moartea.

- Proiectul ACCESS - „Identificarea si analiza asteptarilor angajatorilor si absolventilor UAIC privind accesul si integrarea pe piata muncii", care este sustinut printr-un grant national prin Fondul de Dezvoltare Institutionala, se va incheia in luna decembrie si urmareste adaptarea ofertei academice…

- Andra are doar 7 ani și este sufletul petrecerilor. Fetita din Turburea este invitata alaturi de familia ei la nunti și botezuri, Andra fiind fiica unor cunoscuti artiști din zona. Familia Sgaiba a fost invitata luni la Pro TV, unde realizatorul Cata...

- Politistii cauta o fata din Dambovita care a plecat de acasa. Persoanele care detin informatii ce pot conduce la gasirea minorei sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul 112. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita o cauta pe Mihai…

- Drept dovada, miercuri seara, la petrecerea organizata de o revista celebra de la noi intr-un club din Capitala, Silvia si-a facut aparitia la eveniment tinandu-si fetita de mana, scrie wowbiz.ro. Evolette Sofia are 6 anisori, este o fetita cu par blond si ochi albastri, cuminte si dragalasa si foarte…

- BLACK FRIDAY sau Vinerea Neagra este poate cel mai așteptat moment al impatimiților de cumparaturi online, care fac economii subtanțiale pentru a-și achiziționa produsele la care au tanjit tot anul, la prețuri mai puțin piperate. Magazinele au inceput deja sa anunțe la ce reduceri și promoții sa…

- Fericire mare in familia Bucur-Nalbaru si un chip nou, zglobiu, in fotografia unei familii cu trei copii. Sofia (10 ani) si Kadri (2 ani) au o surioara. Vestea cu totul speciala pentru familia cantaretei si a actorului-prezentator al emisiunii “Visuri la cheie”, de la Pro TV, s-a raspandit pe parcursul…

- Smartphone-ul a devenit nu doar principalul mijloc prin care clienții se informeaza atunci când vor sa-și cumpere ceva, ci și modalitatea preferata de a comanda. Astfel, cei care sunt cu ochii pe ofertele de Black Friday trebuie sa știe ca șansele de a prinde un super preț cresc odata cu instalarea…

- LOCURI DE MUNCA scoase la concurs in Maramureș . Se cauta consilieri, director executiv, muzeograf și contabil șef..VEZI LISTA In ultimele 2 zile la nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi vacante in sistemul public : Director executiv adjunct – Primaria Municipiului…

- Printre gangureli de bebeluș, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au acordat, pentru click.ro, primul lor interviu in calitate de proaspeți parinți. Click!: Cum s-a schimbat viața voastra intr-o luna și jumatate, de cand ați devenit parinți? Gabriela Cristea: Micuța este viața noastra, nu mai facem altceva,…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a derulat recent un concurs pentru angajarea a 37 de asistenti, insa, desi concurenta a fost mare, a reusit sa selecteze doar 10. Pentru posturile ramase vacante urmeaza sa fie organizat, in viitorul apropiat, un nou concurs de angajare.

- Vești excelente in familia unuia dintre cei mai buni jucatori de tenis din lume. Este vorba despre tenismanul britanic Andy Murray, in varsta de 30 de ani, care a devenit tata de fetița pentru a doua oara. Andy și soția lui au doua fiice Murray și frumoasa sa soție, Kim Sears, in varsta de 29 de ani,…

- Bianca Dragusanu este foarte fericita, implinita si…obosita. Frumoasa blonda si-ar dori ca ziua sa aiba cateva zeci de ore in plus, pentru ca are un program foarte incarcat si nu prea mai are timp sa se odihneasca. Intre televiziune, atelier, contracte de imagine si, nu in ultimul rand, familie, somnul…

- Probabil ai auzit și tu povești despre manageri desprinși parca din filmele de groaza, care țipa la angajați de fața cu colegii acestora, sau care iși schimba opiniile de la o zi la alta. Acest tip de comportament afecteaza nu numai productivitatea oamenilor, dar distruge și moralul angajaților. Aceste…

- Minora, lasata nesupravegheata de parinti, a fost lovita in plin de un autoturism condus de un barbat de 32 de ani, care a vazut-o prea tarziu pentru a mai putea evita impactul. Copila a fost internata in spital pentru a primi ingrijiri medicale.

- Curtea Constituționala (CC) a declarat astazi constituționala inițiativa legislativa a 34 de deputați care propun redenumirea limbii din Constituție in limba romna. Inalta Curte a stabilit ca aceasta inițiativa nu face altceva decat sa execute decizia CC din 5 decembrie 2013, care a stabilit ca Declarația…

- UPDATE 19:25: Fetita a fost adusa in urma cu putin timp la spital, unde i s-a facut investigatii cu un computer tomograf. Conform medicilor, aceasta a suferit un politraumatism sever, o rana deschisa la nivelul capului, dar si o fractura de cot. Fetita mergea alaturi de mama sa pe strada, atunci cand…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta, in zona Scolii Spectrum. Din primele informatii o fetita si bunica ei au fost lovite de o masina in timp ce traversau strada pe marcajul pietonal. Dupa producerea accidentului soferul ar fi fugit de…