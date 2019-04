Nume de fete la modă în 2019. Cele mai populare 20 de variante Iata 20 de nume de fete la moda in 2019. 1. Olivia

Nume ce are la baza substantivul latin olive – maslina. 2. Emma

Nume de origine germanica, ce se poate traduce prin universal, complet. 3. Ava

Nume de provenienta latina (Avis=pasare). De asemenea, numele este regasit si in limba germana si inseamna dorita. 4. Sofia

Nume de origine greaca (Sophiea), care inseamna intelepciune. 5. Izabela

Nume de origine ebraica ce provine din Elisabeta care s-ar traduce prin promisiunea lui Dumnezeu. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

