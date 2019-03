Nume de băieţi la modă în 2019. Cele mai populare 20 de variante Iata 20 nume de baieti la moda in 2019. Acestea sunt cele mai populare nume de baieti in randul mamicilor din intreaga lume. 1. Noah 1. Noah Considerat derivat al numelui evreiesc Noe, care provine de la "naim" (placut) sau de la "noah"(confortabil). 2. Liam 2. Liam Protector neinfricat 3. Oliver 3. Derivat de la Alfher – nume germanic compus din elementele alf "elf" si hari "armata, razboinic" 4. Lucas 4. Nume de origine latina, derivat din Luca (Lucius) care semnifica "cel datator de lumina", "iluminatorul". 5. Ethan 5. "Solid", in ebraica. 6. Sebastian 6. Nume cu radacini in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

