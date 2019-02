​Numărul victimelor din rndul civililor n Afganistan a atins un nou record Negocierile pentru pace dintre Washington și talibani ar putea ajunge la un rezultat care sa puna capat conflictului care s-a întins pe o perioada de 18 ani în Afghanistan. Cu toate acestea, mulți se tem ca potențiala retragere a trupelor americane va trimite țara într-un sângeros razboi civil, relateaza DW.

Mai mulți civili au fost uciși în Afghanistan în 2018 decât în oricare alta perioada din ultimii noua ani de conflict, potrivit raportului ONU publicat duminica.

