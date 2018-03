Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 101, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, preluata de Agerpres. Ultima persoana care a murit ...

- Doua noi decese cauzate de gripa au fost confirmate astazi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre doi barbati in varsta de 49 si 63 de ani, din judetele Mures si Cluj. Amandoi sufereau de alte boli si nu erau vaccinati. Numarul persoanelor care au…

- Numarul persoanelor care au decedat din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie realitatea.net.

- Gripa face ravagii in Romania! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei ajuns la 95. Anunțul a fost facut de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Cele mai multe dintre victime nu erau vaccinate antigripal.…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- O tanara in varsta de 17 ani din judetul Covasna, care era insarcinata, a murit din cauza gripei la Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anuntat vineri ca numarul…

- Potrivit unui comunicat al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88.Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Medicii trag un semnal de alarma, dupa ce numarul de decese din cauza gripei a ajuns la o cota alarmanta. Gripa a ucis 87 de persoane! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul celor decedati ajungand la 86, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, cele doua persoane aveau conditii medicale preexistente…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul celor decedati ajungand la 86, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, cele doua persoane aveau conditii medicale preexistente…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica din Romania.

- Ultima statistica tragica, publicata de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, indica 68 de persoane care au decedat rapuse de gripa pana miercuri, 28 februarie. Toate persoanele erau nevaccinate antigripal și multe…

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand ieri la 68, potrivit unei informari a Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele victime ale bolii ...

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand miercuri, 28 februarie, la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba despre doi barbati – unul…

- Înca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungând miercuri la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- In Romania, numarul persoanelor care au murit din pricina gripei a ajuns la 52, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Atat racelile, vat si gripele sunt produse de virusuri, iar simptomele afectiunilor pot…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 50, a informat joi seara Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 45, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate...

- Cele mai recente date facute publice de autoritatile in materie indica faptul ca numarul deceselor provocate de virusul gripal in actualul sezon a crescut la 45! Cifrele transmise miercuri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, din cadrul Institutului National de Sanatate…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si…

- Numarul deceselor provocate de gripa in acest sezon rece a ajuns la 39, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica din Romania, scrie agerpres.ro.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cau...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie AGERPRES.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, ultimele trei persoane care au murit din cauza virusului gripal erau…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), ca un un barbat in varsta de 28 de ani, din Judetul Iasi, a murit din cauza virusului gripal de tip A, acesta fiind un caz social fara a fi vaccinat antigripal.…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, informeaza...

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Iași și o femeie de 84 de ani din București au decedat din cauza gripei. Ambii pacienți aveau condiții medicale preexistente iar in timp ce pentru femeia de 84 de ani medicii nu știu daca a fost sau nu vaccinata, barbatul din Iași nu era vaccinat antigripal. Centrul…

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse patru suspiciuni de gripa (doua la intervalul de varsta 15-49 ani, una la 50-64 ani și una la peste 65 de ani).…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul sezonului de raportare si pana pe data de 28 ianuarie a ajuns la opt, a informat ieri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, potrivit Agerpres. „De la…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul sezonului de raportare si pana pe data de 28 ianuarie a ajuns la opt, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. "De la inceputul sezonului 2017…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul sezonului de raportare si pana pe data de 28 ianuarie a ajuns la opt, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. “De la inceputul sezonului 2017…

- Patru romani au murit in ultima saptamana a lunii ianuarie din cauza gripei. Decesele vin dupa alte patru cazuri inregistrate de la inceputul sezonului, potivit Digi 24.Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul sezonului de raportare si pana pe data de 28 ianuarie a ajuns la…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anunțat, ieri, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal, informeaza ...

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunta, joi, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal. Potrivit Centrului National…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunta, joi, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal. Potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunta, joi, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal. Potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunta, joi, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal.

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat miercuri, printr-o nota publicata pe site, ca, in prima saptamana a acestui an, a fost inregistrat primul deces confirmat cu virus gripal, tip B, in sezonul 2017 – 2018.…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat miercuri, printr-o nota publicata pe site, ca, in prima saptamana a acestui an, a fost inregistrat primul deces confirmat cu virus gripal, tip B, in sezonul 2017 - 2018.…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat ca, in prima saptamana a acestui an, a fost inregistrat primul deces confirmat cu virus gripal, tip B, in sezonul 2017 2018, potrivit Agerpres.Victima este o femeie in…

- Primul deces din 2018 cauzat de virusul gripal. Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat miercuri, 17 ianuarie, ca in prima saptamana a acestui an a fost inregistrat primul deces confirmat cu virus gripal, tip…