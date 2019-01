Numărul victimelor alunecărilor de teren şi inundaţiilor din Filipine a ajuns la 85 Echipe de salvatori au intervenit miercuri in zonele devastate de alunecari de teren si de inundatii din estul Filipinelor, iar numarul victimelor a ajuns la 85, conform autoritatilor de la Manila, transmite DPA.



Operatiunile de salvare au fost ingreunate de ploile torentiale care au continuat sa cada in ultimele zile. Autoritatile spera ca echipele de salvare sa poata ajunge la mai multe comunitati afectate de furtunile recente odata cu imbunatatirea vremii.



Cel putin 20 de persoane sunt inca disparute in alunecarile de teren, conform autoritatilor filipineze.

Sursa articol: agerpres.ro

