- Catolicii au sarbatorit duminica Floriile, sarbatoarea care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La Vatican, Papa Francisc o oficiat slujba de Florii, iar in timpul Sfintei Liturghii, un imigrant roman a rostit „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credincioșilor”. Papa Francisc a prezidat…

- In data de 28 martie 2019, la Poiana Brasov, in cadrul conferintei anuale dedicate transportului de persoane organizata de ”Ziua Cargo”, a avut loc Gala ”Romanian Passenger Transport Company of the Year 2019”, unde SC ETA SA a primit Premiul III la categoria ”Transport urban”, dupa CTP Iasi si RATC…

- Papa Francisc in Romania. Vizita Papei Francisc in Romania, la București, Iași, Blaj va avea loc la finalul lunii mai. Pentru asta Guvernul vrea sa aloce mai mulți bani, suplimentand bugetul cu nu mai puțin de 9 milioane de lei.

- Fara indoiala, vizita Papei Francisc in Romania, ce va avea loc intre 31 mai-2 iunie, și va cuprinde Iași, București, Blaj și Șumuleu Mic, ridica o serie de riscuri și oportunitați pentru Patriarhia Romana, dar și pentru statul roman. In cele ce urmeaza, ma voi ocupa, cu precadere, de riscurile acestei…

- In 11 ianuarie 2019, a fost anunțata vizita Papei Francisc in Romania, la București, Iași, Șumuleu Ciuc și Blaj. Trei zile mai tarziu, Anca Berlogea-Boariu a pus un pariu ca timp de 140 de zile va prezenta pe pagina de facebook cate o poveste din Blaj, in cate un video de un minut. Alaturi de […] Citește…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…

- Autoritațile de la București și reprezentanții Bisericii Catolice fac ultimele pregatiri pentru vizita Papei Francisc in Romania. Calatoria apostolica a Sfantului Parinte este stabilita in cele mai mici detalii și va cuprinde pe langa București și orașele Iași și Blaj.

- Papa Francis a autorizat ieri, 19 martie 2019, promulgarea decretului care va permite beatificarea la Blaj, in 2 iunie 2019, a șapte episcopi greco-catolici care au murit in inchisorile comuniste. Potrivit unui comunicat de presa al Vaticanului, Sfantul Parinte Francisc a primit in audiența sa pe șeful…