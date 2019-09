Numarul tinerilor romani care calatoresc peste hotare si folosesc Revolut a crescut de cinci ori fata de 2018 Revolut a analizat obiceiurile de cheltuire si calatorie ale europenilor din generatia Millennials, pornind de la propria baza de date, ce cuprinde 7 milioane de utilizatori in Europa, dintre care peste 600.000 sunt romani.



Conform acestui studiu, dintre toate tarile analizate, Romania inregistreaza, anul acesta, cea mai mare crestere a numarului de tineri care calatoresc in strainatate.



Astfel, daca in 2018 doar 9,41% dintre acestia au calatorit peste hotare, in 2019, procentul a ajuns la 47,5% - un numar semnificativ mai mare fata de alte tari europene.



Ce destinatii…

Sursa articol si foto: business24.ro

