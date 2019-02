Numarul strainilor care viziteaza Romania, in crestere. Din ce tari vin cei mai multi turisti

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%,…

- Romania inregistra in trimestrul trei din 2018 cel mai ridicat nivel al deficitului guvernamental din Uniunea Europeana, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In zona euro, deficitul guvernamental s-a situat la 0,5% din PIB in trimestrul trei din 2018, in…

- Romania a inregistrat un spor natural negativ in luna noiembrie 2018, in conditiile in care numarul decedatilor a fost mai mare cu 6.759 de persoane fata de cel al nascutilor-vii, potrivit datelor transmise de Institutul National de Statistica. Numarul...

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in primele 11 luni din 2018 au insumat circa 12 milioane, in crestere cu 6,4% fata de perioada similara din 2017, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Din numarul...

- Peste 55.000 de cazuri noi de cancer s-au inregistrat in Romania in perioada ianuarie-septembrie 2018, anunta Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica, aratand ca numarul bolnavilor a crescut cu aproape 13.000 fata de aceeasi perioada a anului 2017, transmite Mediafax. “In perioada…

- Sectorul imobiliar nu se afla in fata unei crize similare celei din 2008, in contextul in care preturile sunt semnificativ mai mici decat atunci, ritmul de crestere a preturilor a incetinit in acest an, iar salariile sunt mult mai mari decat in 2008, potrivit unei analize publicate de catre portalul…

- Romania a avut, in noiembrie, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 3,2%, la egalitate cu Estonia si Ungaria, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cu toate acestea, în România…

- In trimestrul III din 2018, numarul locurilor de munca vacante a fost de 63.700, in crestere fata de trimestrul anterior, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Sectorul bugetar a insumat peste 28% din numarul total al...