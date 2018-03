Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 101, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, preluata de Agerpres. Ultima persoana care a murit ...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a depașit 90, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Majoritatea persoanelor decedate nu erau imunizate impotriva virusului. Creșterea temperaturilor inca…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este de 11.123, din care 40 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Citeste si: Seful PSD Vaslui, raspuns HALUCINANT…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul celor decedati ajungand la 86, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, cele doua persoane aveau conditii medicale preexistente…

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 82, potrivit unei informari publicate marti pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua decese au fost inregistrate luni si marti. Este vorba despre un barbat in varsta de 69 de ani, din judetul…

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 71, potrivit unei informari publicate vineri pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre doi barbati. Unul a murit pe 1 martie la varsta de 77 de ani, era din Ilfov si a fost confirmat cu…

- O fetița de trei ani a intrat in stop cardio-respirator din cauza racelii, chiar in cabinetul medicului de familie, fiind transportata de urgența la Iași. O fetița in varsta de trei a fost trimisa in stare critica la Iași, in urma unei raceli severe. Micuța, de loc din Vladeni, a intrat in stop cardio-respirator…

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand ieri la 68, potrivit unei informari a Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele victime ale bolii ...

- Înca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungând miercuri la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- In saptamana 19-25 februarie, raportul de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, a inregistrat 11 cazuri de gripa, șase dintre ele fiind reprezentate de persoane care au avut nevoie de internare. …

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 60 in Romania, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), informeaza libertatea.ro.

- In Romania, numarul persoanelor care au murit din pricina gripei a ajuns la 52, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Atat racelile, vat si gripele sunt produse de virusuri, iar simptomele afectiunilor pot…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 48, anunta Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Victima este o femeie in varsta de 71 de ani din judetul Ialomita. Aceasta avea conditii medicale preexistente…

- 47 de persoane au murit din cauza gripei. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut primele declarații, in cadrul ședinței Uniunii Naționale a Președinților de Consilii Județene din Romania (UNCJR). Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei este de 47, potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul persoanelor decedate din cauza virusului gripal ajungand astfel la 47. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), vicitmele sunt o femeie si un barbat, ambii nevaccinati, dar neavand nici conditii…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, marti, alte patru decese inregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungand la 26 de la inceputul sezonului rece. Institutul National de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, sambata, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, ca o femeie in varsta de 60 de ani, din municipiul Galati, a murit confirmata cu virus gripal tip B, avand conditii medicale preexistente si nevaccinata antigripal.…

- O fetita de patru ani, doua femei si un barbat au murit, saptamana trecuta, din cauza gripei, numarul deceselor provocate de virusul gripal ridicandu-se la opt in aceasta iarna.Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 22-28 ianuarie,…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunta, joi, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal. Potrivit Centrului National…

