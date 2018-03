Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 28 februarie 2018 este de 18.897.092, cu 4.336 mai putini fata de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, potrivit careia, la data de 31 ianuarie 2018 figurau in…

- Autoritațile vor sa incurajeze, prin reduceri de taxe, plata anticipata a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice cu venituri independente pentru anul 2018, conform unui proiect de act normativ al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Concret, contribuabilii ar putea beneficia chiar și de…

- In prezent, cumparaturile din Asia sunt considerate cele mai riscante. Autoritatile nu au cum sa recupereze banii clientilor si nici nu pot sa blocheze paginile de internet, gazduite pe servere din China. Prinsi in mirajul reducerilor, zeci de romani cad in plasa unor oameni fara scrupule, atunci…

- Amenajamentele pastorale de pe raza judetului Gorj trebuie realizate dupa anumite reguli. Potrivit lui Dan Tanasescu, directorul Directiei pentru Agricultura Gorj, la instruire au participat inclusiv primarii si secretarii de primarii. Au fost prezentate in cadrul unei sedinte gazduita de Prefectura…

- Numarul total de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2018 este de 18.901.428, cu 4.157 mai mulți fața de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, potrivit careia, la data de 31 decembrie 2017 figurau…

- Polițiștii locali susțin ca au dat 367 de somații și 18 sancțiuni atat persoanelor fizice, cat și persoanelor juridice care nu au curațat trotuarele de zapada și gheața. Așa cum Tion.ro atragea atenția inca de saptamana trecuta, timișorenii sunt obligați, printr-o hotarare de consiliu local,…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- Trei cetateni romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr-un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, afirma surse citate de presa italiana. Accidentul a avut loc pe Autostrada italiana…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Modificarea a fost introdusa la inceputul saptamanii trecute, dupa ce Consiliul Judetean Salaj a constatat ca asigurand cinci portii de lapte fiecarui elev nu va reusi sa se incadreze in bugetul alocat programului. "Consiliul Judetean Salaj a incheiat contracte de furnizare a produselor lactate pentru…

- Ciorile sunt cele mai inteligente pasari din lume, dar și cele mai hulite. Au invațat sa nu se teama de om și sa profite de pe urma vecinatații acestuia – gunoaiele și resturile aruncate le asigura accesul facil la hrana. Este și motivul pentru care in orașe ciorile și-au dezvoltat adevarate comunitați,…

- Guvernul taie salariile bolnavilor și ale mamelor! Revoluția fiscala și incercarile de corectare a erorilor provocate de trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului risca sa lase mii de femei cu sume diminuate la indemnizația de creștere a copilului.Concret,…

- Potrivit IPJ Cluj, au fost demarate procedurile de aducere în țara a celui în cauza, pentru executarea pedepsei. Barbatul, de 36 de ani, a fost depistat, la data de 31 ianuarie a.c., în urma activitaților investigative efectuate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean…

- Autoritatile au urmarit imaginile de pe camerele de supraveghere si au observat ca jaful din urma cu cinci ani seamana cu cel de-al doilea furt. In ambele cazuri, hotii au intrat in magazin cu un carucior de copii in care se afla un bebelus. In acest carucior hotii ascundeau hainele furate. Doi dintre…

- Un barbat cautat la nivel international de autoritatile romane, condamnat pentru furturi din locuinte, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Politia Romana si autoritatile portugheze. Potrivit IGPR, au fost demarate procedurile de aducere in tara a celui in cauza, pentru executarea pedepsei.Barbatul,…

- Autoritatile din Tismana vor inchide in perioada urmatoare doua unitati de invatamant, ca urmare a scaderii numarului de elevi. Este vorba de Scolile primare de la Topesti si din Sohodol. Ca urmare a finantarii per elevi acordate de la bugetul ...

- Peste 20.300 de doze de vaccin antigripal au fost distribuite la nivelului judetului Calarasi in acest sezon, in prezent stocul Directiei de Sanatate Publica(DSP) fiind epuizat. Autoritatile confirna ca au fost confirmate 5 cazuri de gripa.

- Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, s-a intalnit cu reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) in cadrul Comisei de Dialog Social și al Centrului de Control al Bolilor. La discuții au participat Valentin Ivancea, subprefect, Mihaela Arim, directorul DSP, și reprezentanții celorlalte…

- Centru de evenimente, angajeaza manager resort. Persoanele care indeplinesc urmatoarele cerințe pot trimite cv-urile la adresa de e-mail office@serenityresort.ro pana la data de 28.02.2018. 1. 10 ani de experiența in organizarea de evenimente festive (nunți, botezuri, zile onomastice, petreceri private,…

- Laura Toporascu Anul 2018 a venit cu schimbari pentru persoanele care vor sa intre in posesia primei de mobilitate. Astfel, printre cei care nu pot beneficia de așa ceva se numara persoanele care dețin in proprietate sau coproprietate o locuința in localitatea in care se incadreaza sau in localitațile…

- Politistii din Dambovita, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile din Franta, pentru constituire de grup infractional organizat si furturi. Potrivit Politiei Romane, la data 29 ianuarie…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine și Siguranța Publica, au desfașurat in aceasta saptamana mai multe acțiuni pentru a depista persoanele fara adapost de pe raza municipiului Cluj-Napoca. In urma acțiunilor au fost dentificate 22 persoane fara adapost. Acestea au fost conduse la Centrul…

- Tragica poveste a Elenei Dumitrescu a inceput amar, dupa ce a fost desparțita de cei doi frați ai ei, inca din primii ani de viața. Acum, la 38 de ani, povestea pare sa nu capete o turnura prea frumoasa, pentru ca deși aproape a dat de urmele fratelui ei, Iasz Tiberiu Walter, acesta nu a dat curs invitației…

- Primaria Municipiului Deva aduce la cunostinta cetatenilor ca Direcția Publica Locala de Evidența Persoanelor și Stare Civila Deva va avea program special cu publicul in data de 24 ianuarie 2018, ca urmare a faptului ca aceasta este declarata zi libera. Astfel, miercuri, 24 ianuarie 2018,…

- A intrat in vigoare legea prin care sunt anulate obligații fiscale ale dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice. Conform acesteia, in cazul tranzactiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anuleaza…

- Doua persoane urmarite internațional de autoritațile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iași, de polițiștii romani. Prinderea celor doua persoane s-a realizat in urma unei operațiuni E.N.F.A.S.T romano-cehe. In noaptea zilei de 17 spre 18 ianuarie, in urma unei operațiuni…

- In data de 25 ianuarie 2018, incepand cu ora 14:00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Aiud. Ședința va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentelor locale pentru lucrari de interventie…

- Conducerea SGU Ploiești a anunțat incetarea valabilitații permiselor de parcare eliberate pentru 2017, incepand de miercuri. "Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.201, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești…

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul "Rabla Plus", autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina. Suma este aproape dubla fata de cea stabilita…

- Politistii din Mures, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat, cetatean slovac, care era urmarit international de autoritatile din Slovacia, pentru inselaciune. Potrivit Politiei Romane, la data 16 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului…

- Tot mai puțini romani pe listele electorale Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la 31 decembrie 2017 este de 18.897.271, cu 3.762 mai putini fata de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, in 11 decembrie 2017,…

- Potrivit unui comunicat al AEP, diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent unitatilor administrativ-teritoriale conduse de acestia si a importului de date de la Directia Generala de Pasapoarte. AEP precizeaza ca, in intervalul…

- Numarul total de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral la data de 31 decembrie 2017 este de 18.897.271, cu 3.762 mai puțini fața de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, in data de 11 decembrie 2017,cand erau inregistrați…

- Un turc a platit 1.000 de dolari pentru un buletin bulgaresc fals, insa n-a reusit sa-i pacaleasca pe politistii de frontiera romani si sa intre in tara. Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), joi, in jurul orei 22:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Mesaje de Sfantul Ion 2018. Sfantul Ion Botezatorul 2018 SMS-uri haioase de Sfantul Ioan Urari si felicitari de La multi ani pentru Ioan, Ion, Ioana, Ionut Ionela si pentru toti cei care isi sarbatoresc onomastica. Crestinii praznuiesc in fiecare an, in data de 7 ianuarie, soborul Sfantului Ioan Botezatorul,…

- 2018 ii va arde pe soferi la buzunare. In numai cateva zile, preturile carburantilor au inceput sa creasca. Si nu se vor opri tot anul. Specialistii avertizeaza ca va fi tot mai greu sa intretinem o masina.

- Poliția a pornit un proces penal pe faptul încalcarii din neglijența a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, în cazul tinerei de 19 ani care a fost lasata sa-și nasca copilul mort în toaleta Institutului Mamei și Copilului. Informația a fost confirmata…

- Serviciile de salvare montana – Salvamont – de pe raza localitatilor Bran, Moieciu si Fundata – vor fi asigurate legal, ca urmare a demersurilor efectuate de catre Avocatul Poporului pe parcursul unei perioade de aproape 9 luni Autoritatile implicate au identificat solutii pentru asigurarea legala a…

- In fiecare an, pe 27 decembrie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Ștefan, unul dintre ucenicii lui Iisus și primul martir al Bisericii. Cine a fost Sfantul Ștefan Legenda spune ca Iisus Hristos l-a luat pe langa sine, ca sa il urmeze si sa ia parte la faptele si minunile sale. Devenind diacon, Stefan…

- Peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule care erau semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate, in ultima saptamana, de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate…

- Mai mulți romani, raniți in urma unui acccident de tren langa Madrid Mai multi români au fost raniti, ieri, în accidentul de tren petrecut în orasul Alcala de Henares, din estul Madridului. Impactul garniturii de tren cu tamponul de la capatul liniei a provocat ranirea a…

- Autoritațile irlandeze sunt în alerta, dupa ce au descoperit ca grupuri mari de români au ajuns în țara în aceasta perioada. Polițiștii irlandezi au identificat mai multe personae de origine româna, care fac parte dintr-o rețea de cerșetorie. Persoanele în…

- Politistii de la transporturi au patrulat, in ultima saptamana, in statiile de cale ferata, trenuri de calatori si in zonele de risc, ocazie cu care au identificat 9 urmariti national si 11 minori lipsiti de supraveghere, fiind intocmite 36 de dosare penale si confiscate mii de tigarete, precum si…