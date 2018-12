Stiri pe aceeasi tema

- 52% dintre romani au o opinie pozitiva despre Uniunea Europeana, fața de o medie europeana de 43%. Majoritatea europenilor considera, pentru prima data, ca vocea lor conteaza in UE, arata ultimul Eurobarometru. In plus, sprijinul fața de Uniunea economica și monetara ramane puternic și atinge un nou…

- Majoritatea cetatenilor Marii Britanii vor organizarea unui nou referendum si sunt favorabili ramanerii Marii Britanii in Uniunea Europeana, arata un sondaj de opinie comandat de postul tv Sky News.

- Ludovic Orban explica, intr-o postare pe Facebook, pe care a intitulat-o "Iresponsabili", ca Florin Iordache a solicitat, in plenul Comisiei de la Venetia, asistenta expertilor in elaborarea modificarilor la codurile penale si la legile justitiei, iar secretarul Comisiei si-a aratat disponibilitatea…

- "62% dintre europeni, nivel record in ultimii 25 de ani, respectiv 49% dintre romani vad ca pe un lucru bun apartenenta la UE a tarii lor", se arata in studiu, care releva o crestere usoara fata de perioada similara a anului trecut, dar o scadere de 10 procente fata de luna aprilie a acestui an.…