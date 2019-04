Numărul românilor care au încredere în Justiție a scăzut în ultimul an Numarul romanilor care au incredere in justiție a scazut la doar 40% in ultimul an, rezulta dintr-un sondaj Eurobarometru dat publicitatii vineri de Comisia Europeana. Doar 40% dintre romani au o parere buna sau destul de buna despre independenta tribunalelor si a judecatorilor, in scadere fata de 2018, proportia fiind mult mica decat media la nivelul UE 28 (56%). Dintre cei 40%, doar 4% au spus ca au o perceptie buna iar restul de 36% au spus ”destul de buna”. De cealalta parte, 27% dintre romani au o parere destul de proasta și 17% foarte proasta, numarul acestora crescand cu 3 si respectiv… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

