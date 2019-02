Procentul protagonistelor din cele mai importante filme lansate in 2018 in Statele Unite a atins un nivel record, conform unui nou studiu realizat de Centrul pentru Studiul Femeilor in Televiziune si Film al Universitatii de Stat din San Diego (SDSU), citat marti de DPA. Raportul anual, care a analizat peste 2.500 de personaje din o suta de filme cu cele mai mari incasari in 2018 in Statele Unite, a descoperit ca procentul productiilor avand femei in rolurile principale a ajuns in 2018 la 31%, o diferenta notabila in comparatie cu procentul de 24% inregistrat in 2017 si o crestere usoara fata…