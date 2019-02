Șofer român de TIR ucis în Germania chiar de mașina poliției

Un accident tragic a avut loc recent, pe A73 din Germania, între localităţile Untersiemau și Ebersdorf.Un şofer de tir în vârstă de 41 de ani... The post Șofer român de TIR ucis în Germania chiar de mașina poliției appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]