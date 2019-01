Numarul persoanelor care si-au pierdut viata din cauza gripei a ajuns la 28  

Stiri pe aceeasi tema

- Gripa face inca doua victime - in total, 27 de morti Înca doua persoane si-au pierdut viata în ultimele ore din cauza gripei. Numarul total al victimelor din cauza acestei boli a ajuns astfel la 27. Într-unul din cazuri a fost vorba de un barbat de 70 de ani din judetul…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns marti la 27, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica citate de Agerpres.roUltimele doua persoane care au murit din aceasta cauza sunt…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 25, informeaza luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua cazuri aveau conditii medicale preexistente. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, este vorba despre un barbat de 61 ani,…

- 18 decese din cauza gripei in acest sezon - Romania se apropie de epidemie Numarul deceselor provocate de gripa în actualul sezon a ajuns la 18 dupa ce ieri au fost confirmate 7, iar situatia din România se apropie de pragul declararii epidemiei de gripa. Toate victimele…

- Un numar de 13 persoane au murit, pana in prezent, din cauza gripei, informeaza vineri Ministerul Sanatatii. Ultima persoana care a murit din aceasta cauza este un barbat din judetul Timis, in...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, dupa ce, marți, un tânar în vârsta de 17 ani din Teleorman a fost confirmat cu virusul gripal A, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica. Un tânar în vârsta de 17 ani din județul Teleorman,…

- Vaccinarea antigripala este importanta chiar si in luna ianuarie, spune presedintele Societatii Romane de Microbiologie, precizand ca sezonul gripal a debutat mai devreme in acest an decat anul trecut. Copiii cu viroze respiratorii trebuie sa fie examinati de medic si sa NU IA ANTIBIOTICE.

- Medicii de familie anticipeaza ca in anul 2019 se va inregistra o migratie crescuta a medicilor care se ocupa de asistenta medicala primara, ca urmare a nemultumirilor existente si nerezolvate. Conform reprezentantilor Societatii Nationale de Medicina a Familiei (SNMF), in 2018 medicii au avut un buget…