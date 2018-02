Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica In acest an, rujeola a inceput atacul in forța asupra prahovenilor. Daca, anul trecut, in județul Prahova rar se raportau cazuri confirmate, in fiecare saptamana a lunii ianuarie 2018 au fost inregistrate zeci de noi imbolnaviri cu pojar in randul locuitorilor județului. Din fericire,…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.559, 50 de cazuri noi fiind inregistrate in ultima saptamana, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. 10.093 de cazuri au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc, peste 2.000…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Iasi, diagnosticat cu gripa, a murit, acesta fiind cel de al patrulea deces inregistrat din cauza gripei in acest sezon, potrivit Mediafax, citat de Romania TV.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT a realizat raportul privind…

- Avertisment OMS: Jumatate din decesele de rujeola au fost la copii mai mici de 1 an, care nu pot fi vaccinati Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia ca respectarea schemelor nationale de vaccinare previne aparitia epidemiilor, reprezentand o forma de protectie si pentru copiii care au sub un…

- Dupa o luna de zile in care in județul Teleorman nu s-a mai inregistrat nicun caz de rujeola, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 15-19 ianuarie 2018 au fost raportate doua cazuri noi de rujeola, in județul nostru. La nivel național,…

- Saptamana trecuta (15 – 19 ianuarie) au fost raportate inca 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi au aparut in judetele Vaslui (23 de cazuri) si Prahova (20 de cazuri), scrie news.ro. Deși, in județul Brașov nu a fost inregistrat niciun caz,…

- In saptamana 15-19 ianuarie, in județul Vaslui au fost raportate 23 de cazuri. Reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) au anunțat ca, in saptamana 15-19 ianuarie, au fost raportate 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 județe și in municipiul București.…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control…

- V. Stoica Potrivit datelor oficiale, numarul cazurilor de rujeola raportate și confirmate in județul Prahova a crescut cu inca 20 de persoane depistate cu aceasta boala in ultima saptamana. Conform Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, județul Prahova s-a aflat pe locul…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- Copil de 15 ani, mort din cauza GRIPEI. Este al doilea caz in decurs de o saptamana Potrivit datelor furnizate, joi, de Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal,…

- Trei cazuri de rujeola au fost inregistrate, in ultima saptamana, la Brasov. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in Romania, numarul cazurilor confirmate de rujeola a ajuns la 10.423, dupa ce, in ultima saptamana au fost confirmate 116 noi cazuri, in 15…

- V. Stoica Astazi s-a reluat activitatea in unitațile de invațamant preuniversitar din intreaga țara, insa veștile care vin din partea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile nu sunt tocmai bune pentru elevii din județul Prahova. Potrivit ultimului raport oficial al Centrului…

- Un sfert dintre cei care si-au pierdut viata din cauza rujeolei, in Romania, in ultima perioada, nu aveau conditii preexistente, adica afectiuni anterioare acestei boli. Majoritatea celor 38 de pacienti care si-au pierdut viata nu erau insa vaccinati. Poitrivit situatiei raportate de Centrul Național…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile arata ca doar in prima saptamana a acestui an, au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete - Prahova, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Dambovita si Olt.

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38 lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT .In…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), 47.265 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat la nivel national in ultima saptamana. Cu 26,8% mai putine fata de aceeasi perioada a anului...

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a transmis ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 29 decembrie a.c. este 10.279, dintre care 37 de decese. Cel de al 37 deces din pricina rujeolei, confirmat prin izolare virala, a fost…

- În perioada 18-22 decembrie, au fost confirmate alte 70 de cazuri de rujeola, în București și în 11 județe. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Ialomița și București, câte 16, în timp ce în Prahova au fost confirmate 10. Numarul total…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, 35 dintre acestea fiind in Ialomita. Potrivit ultimelor statistici, numarul total de cazuri inregistrate in Romania de la debutul epidemiei este de aproape 10.200. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- In ultima saptamana, in judetul Brasov, au fost confirmate 14 noi cazuri de rujeola, judetul nostru fiind pe locul 2 in funcție de numarul de cazuri, dupa Ialomita, unde au fost 35 de cazuri confirmate. In total, saptamana anterioara, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 15.12.2017 este 10.198, din care 36 de decese. Saptamana trecuta au fost inregistrate 82 de cazuri noi, in 15 județe, annunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Sursa: http://evz.ro/epidemia-de-rujeola-nu-s-a-terminat-am-ajuns-la-10198-de-cazuri.html

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 11 -15.12.2017 au fost raportate inca 82 de cazuri nou confirmate, in 15 judete. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 35, s-au inregistrat in Ialomita, 14 cazuri s-au confirmat in Brasov și cate…

- Numarul cazurilor de rujeola, in judetul Salaj, de la inceputul epidemiei a ajuns la 77, dupa ce in saptamana 4-8 decembrie analizele de laborator au confirmat un nou caz. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana, s-au inregistrat peste…

- In ultima saptamana, au fost raportate peste 100 de noi cazuri de imbolnaviri cu rujeola. Nu a fost vreun alt deces inregistrat. In judetul Alba, de aproximativ trei luni, nu au mai fost raportate noi imbolnaviri. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 8…

- 46 de noi cazuri de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in toata tara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, 9 dintre acestea sunt in Brasov. Cu aceste noi cazuri, in Romania, de la debutul epidemiei de rujeola, au fost inregistrate circa 9.950…

- Raportul periodic publicat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica din Romania arata ca pana in prezent au fost confirmate 46 de cazuri noi de rujeola, in sapte judete. Astfel, ...

- Un copil de un an si o luna din judetul Ialomita a murit din cauza rujeolei, acesta fiind al 36-lea caz de deces înregistrat în România de la debutul epidemiei. Potrivit specialistilor, copilul era nevaccinat, iar numarul total de îmbolnaviri a ajuns la 9.900. Potrivit…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, saptamana trecuta, in toata tara au fost inregistrate 94 de cazuri noi de rujeola. Cele mai multe sunt in Mures si Brasov, unde s-au inregistrat 20, respectiv 19 cazuri. Cu aceste 19 noi imbolnaviri inregistrate, in…

- Aproape o suta de noi cazuri de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, cele mai multe, respectiv 20, in judetul Mures. Alte patru judete au avut peste zece cazuri confirmate prin analize de laborator, dar nu s-a mai inregistrat niciun deces. Numarul total de cazuri inregistrate depaseste 9.800…

- 24 de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Romania. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat ca cele mai multe cazuri, 16, sunt in judetul Ialomita, cinci in Brasov, doua in Ilfov si unul in Bucuresti. Numarul total de cazuri de rujeola…

- Cazurile de infectii respiratorii acute s-au inmulțit. Peste 84.000 de cazuri de infectii respiratorii acute s-au inregistrat la nivel national in ultima saptamana, cu 1,3 la suta mai mult decat in saptamana trecuta. Potrivit ultimelor statistici ale Centrului National de Supraveghere si Control al…

