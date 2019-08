Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Sanatate Publica anunta ca rezultatele de laborator au confirmat diagnosticul de rabie in cazul copilului, in varsta de 11 ani, din municipiul Chisinau, care s-a soldat cu decesul acestuia.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala pune la dispozitia persoanelor fizice „Ghidul privind rezidenta fiscala a persoanelor fizice”, tradus in limba engleza. Materialul informativ este publicat pe site-ul www.anaf.ro, in sectiunea ‘Asistenta contribuabili’ rubrica ‘Ghiduri curente’. Astfel, contribuabilii…

- "Am atentionat, printr-o circulara, conducerile unitatilor administrativ-teritoriale cu privire la masurile pe care trebuie sa le aplice in fiecare localitate pentru combaterea tantarilor. Urmeaza ca institutiile cu responsabilitati in domeniu sa controleze modalitatea in care primarii si consiliile…

- Oficial, in județul Neamț au fost scoase la concurs in ultima saptamana puține locuri de munca. Neoficial, va putem spune ca majoritatea sunt deja antamate inainte de concurs. Muzeograf II – Complexul Muzeal Judetean Neamt Șofer – Primaria Orasului Bicaz, Județul Neamț Referent de specialitate I – Sanatoriul…

- Atenție la apa pe care o consumati! Potrivit unui studiu realizat recent de catre Agenția Naționala pentru Sanatate Publica, apa din izvoarele amplasate in parcurile din Capitala nu este buna de baut.

- Meteorologii au emis, miercuri, o prognoza speciala pentru Capitala si au anuntat ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii valabile incepand cu ziua de joi, cand temperaturile maxime vor atinge 29 de grade, informeaza ANM. In ziua de miercuri, vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu innorari…

- Un caz suspect de rujeola a fost inregistrat in municipiul Chisinau, anunta Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica. Pacientul are 37 de ani, medicii i-au prelevat probe si asteapta rezultatele de laborator.