- Medicii au confirmat, joi seara, un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie din judetul Bihor care fusese vaccinata. Potrivit statisticilor, acesta este cel de-ale 31-lea deces in sezonul 2017 - 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a…

- Peste 129.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 44 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Au fost confirmate peste o mie de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi. Centrul…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi, ca morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai crescuta in ultima saptamana, depasind nivelul minim asteptat. La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute…

- Numarul salajenilor care s-au imbolnavit de gripa este in continua crestere. Potrivit ultimelor date ale Directiei de Sanatate Publica Salaj, de la inceputul anului, 17 persoane din judet au fost diagnosticate cu aceasta afectiune, ultimele trei cazuri fiind confirmate saptamana trecuta, la trei pacienti…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, miercuri, au fost confirmate alte trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doi barbati de 41 si respectiv 35 de ani si o femeie de 84 de ani, numarul persoanele moarte din aceasta cauza urcand la 29.Citeste si: Fost ministru…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- Numarul deceselor provocate de gripa crește alarmant. Autoritatile au anuntat numai astazi cinci decese, dupa ce ieri fusesera inregistrate alte patru. Numarul romanilor care au fost rapusi de boala a ajuns astfel la 27, conform ultimei informari a Institutului National de Sanatate Publica. Doua spitale…

- Suntem in plin sezon de viroze si gripa. Lumea in jurul nostru stranuta, tuseste si isi sufla nasul iar la televizor vedem cifre ingrijoratoare in ce priveste cazurile de imbolnaviri si decese cauzate de virusul gripal. Mai multe spitale sunt in carantina, accesul vizitatorilor este limitat…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, marti, alte patru decese inregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungand la 26 de la inceputul sezonului rece. Institutul National de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Medicii au anuntat, marti, confirmarea virusului gripal la alte patru persoane care au murit in ultima perioada, fiind vorba despre doua femei si doi barbati din judetele Mures, Bihor, Ilfov si Iasi. Toti pacientii sufereau de boli cronice si nu se vaccinasera antigripal, numarul deceselor ajungtnd…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, marti, confirmarea virusului gripal la alti patru pacienti care au decedat. Trei dintre pacienti au avut virus gripal de tip B - o femeie de 63 de ani din judetul Mures, o femeie de 72 de ani din Iasi…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Tulcea, Mihaela Nicolau, a declarat ca a fost confirmat primul caz de rujeola in acest judet, fiind vorba de o fetita de 11 luni, din municipiul Tulcea, starea de sanatate a acesteia fiind buna. Ea a precizat ca Tulcea a fost mult timp in singurul judet…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) transmite ca, luni, au fost înregistrate patru decese provocate de gripa. Astfel, conform INSP, în decurs de 6 ore, au fost înregistrate succesiv mai multe decese provocate de gripa. Numarul total al persoanelor care au…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a inregistrat al 22-lea deces provocat de gripa, la o femeie in varsta de 65 de ani, din Calarași. Femeia avea confirmat virusul gripal tip B, nu era vaccinata și avea condiții medicale preexistente. Vineri, ministrul Sanatatii,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, luni, ca au fost inregistrate inca trei decese provocate de gripa. Este vorba despe un barbat in varsta de 67 de ani din judetul Bihor, confirmat cu virus gripal tip A, avand conditii medicale preexistente…

- Trei noi decese provocate de gripa au fost confirmate de catre medici, fiind vorba despre doi barbati si o femeie din judetele Bihor, Calarasi si Iasi. Potrivit specialistilor, numarul total al deceselor a ajuns la 22. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)…

- Gripa a provocat deja 21 de decese Numarul deceselor cauzate de gripa la nivel national a ajuns luni la 21, potrivit Centrului de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Un barbat în vârsta de 48 de ani, din judetul Iasi, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul…

- Al optsprezecelea deces provocat de gripa a fost confirmat in Galati, la o femeie in varsta de 60 de ani, confirmata cu virus gripal tip B, "avand conditii medicale preexistente si nevaccinata antigripal, anunta sambata, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)....

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este 10.749, din care 38 de decese. În saptamâna 5 – 9 februarie au fost raportate…

- Al saptesprezecelea deces provocat de gripa a fost confirmat in Bucuresti, la o femeie de 78 de ani, anunta vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata cu virus gripal tip A, era vaccinata, precizeaza…

- "In acest moment nu putem spune ca in Romania avem o epidemie de gripa. Avem doar o circulatie mai intensa a virusului gripal. Avem 16 persoane decedate din cauza virusului gripal. Anul trecut, in aceeasi perioada erau 21 de persoane. Sezonul de gripa la noi s-a deschis mai tarziu, dar nu avem epidemie,…

- Saisprezece persoane au murit din cauza gripei, in aceasta iarna, cand la nivel national s-au inregistrat 543 de cazuri de gripa, conform informatiilor furnizate, joi, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit CNSCBT, au fost inregistrate 16 decese confirmate…

- Intre 29 ianuarie și 2 februarie, in județul Bacau s-au inregistrat 21 de noi cazuri de rujeola, fapt care ne situeaza pe primul loc pe țara. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca in ultima saptamana s-au inregistrat 64 de cazuri noi de rujeola in noua judete…

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse patru suspiciuni de gripa (doua la intervalul de varsta 15-49 ani, una la 50-64 ani și una la peste 65 de ani).…

- Al patrulea deces din cauza gripei din acest sezon. Un barbat de 40 de ani din Iași, care a fost diagnosticat cu gripa, a murit. El nu era vaccinat impotriva gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a realizat raportul privind morbiditatea prin infectii respiratorii…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din judetul Iasi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces inregistrat din cauza virusului gripal in aceasta iarna. Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, un barbat in varsta de 40 de ani, care avea si alte afectiuni,…

- Vaccinarea impotriva bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare este esențiala pentru protejarea sanatații populației, atrage atenția Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Vaccinurile ajuta organismul sa-și produca proprii anticorpi, asigurand cea mai eficienta metoda de aparare impotriva unor…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- Un adolescent de 15 ani din județul Salaj a murit din cauza gripei, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile. Acesta este al doilea deces cauzat de gripa dupa ce autoritațile medicale din București au confirmat decesul unei femei in varsta de 69 de ani. Un adolescent…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). Cel…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile arata ca doar in prima saptamana a acestui an, au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete - Prahova, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Dambovita si Olt.

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38 lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT .In…

- In saptamana, 4-10 decembrie a fost confirmat primul caz de gripa din sezonul 2017-2018. Este vorba despre un barbat, in varsta de 62 de ani, din județul Constanța, cu o suferința medicala cunoscuta, dar care nu a fost vaccinat antigripal. Centrul Național de Prevenire și Control al Bolilor Transmisibile…

- Peste 100 de cazuri de rujeola, confirmate saptamana aceasta in 16 judete Mai mult de 100 de noi cazuri de rujeola au fost confirmate saptamâna aceasta în 16 judete, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Majoritatea îmbolnavirilor au…