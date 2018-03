Stiri pe aceeasi tema

- A crescut numarul pensionarilor. In trimestrul IV a anului 2017 numarul pensionarilor a fost de 5.229.000 de persoane, in creștere cu 5.000 fața de trimestrul precedent. Pensionarii de asigurari sociale detin ponderea majoritara (99,9%) in numarul total de pensionari. Și pensiile au fost mai mari ca…

- In trimestrul IV 2017: numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica  pensia medie lunara a fost de 1132 lei, mai mare cu 2,4% fata de trimestrul precedent; …

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,229 milioane in al patrulea trimestru al anului trecut, in crestere cu 5.000 fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie a crescut cu 2,4%, la 1.132 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in ultimul trimestru din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- In trimestrul al patrulea din 2017 numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, potrivit unui comunicat transmis de Institutul Național de Statistica.

- Numarul mediu de pensionari a crescut in trimestrul IV 2017 cu 5.000 de persoane, la 5,229 milioane persoane, iar pensia medie lunara a fost de 1.132 lei, mai mare cu 2,4% fata de trimestrul precedent, informeaza INS. Pensia medie de asigurari sociale de stat a fost de 1.071 lei, iar…

- In trimestrul al patrulea din 2017 numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, potrivit unui comunicat transmis de Institutul Național de Statistica.

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Datele publicate astazi de Institutul National de Statistica confirma dezastrul economic al guvernarii PSD-ALDE. Inflatia a a urcat la 4,7%, maximul ultimilor cinci ani, ceea ce a anulat 65% din cresterile salariale ale romanilor. Si e abia inceputul. 'Revolutia fiscala a fost o bataie de joc la adresa…

- Rata anuala a inflatiei a accelerat in februarie la 4,7%, dupa ce in ianuarie a fost de 4,3%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Rate anuale de inflatie mai mari de 4% nu au mai fost consemnate din 2013. Preturile de consum au crescut cu 0,3% fata de…

- In luna martie, luna dedicata femeilor, apar o serie de studii dedicate. Cu aceasta ocazie, Institutul Național de Statistica a publicat cateva date referitoare la populația feminina ocupata. Datele arata ca, in ceea ce privește participarea populației la activitatea economica, in trimestrul trei al…

- Cele mai mari ponderi in totalul inmatricularilor de autovehicule din 2017 se regasesc in Bucuresti-Ilfov si in nord-vestul Romaniei, atat la masinile pentru pasageri, cat si la cele pentru marfa, arata datele dintr-un studiu publicat de Institutul National de Statistica (INS). La autovehiculele…

- "Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste", avertizeaza sindicatele din industria alimentara. Si Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale, a avut interventii in acelasi sens la finele anului trecut. Datele comunicate de Institutul National de Statistica…

- Un studiu publicat, vineri, de catre Institutul Național de Statistica arata ca înnoptarile înregistrate în structurile de primire turistica din România au însumat 1,361 milioane, în ianuarie 2018, în crestere cu 9,6% fata de acelasi interval din anul…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al preturilor in comertul cu amanuntul, pana in aprilie, si la o crestere moderata a numarului de salariati in sectorul serviciilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Soldul conjunctural indica…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), patornii firmelor din Romania se asteapta la o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul pana in aprilie. Un comunicat dat publicitații de INS arata ca directorii firmelor din Romania se asteapta la o creștere a preturilor…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al preturilor in comertul cu amanuntul, pana in aprilie, si la o crestere moderata a numarului de salariati in sectorul serviciilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).Soldul conjunctural indica…

- Romania a inregistrat in primele 10 luni din 2017 un excedent de 1,33 miliarde euro in comertul international cu mobila si parti ale acesteia, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Exporturile au totalizat 1,861 miliarde euro, o valoare cu 2% mai mare fata de cea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- Premierul Viorica Dancila a punctat datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica conform carora Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana, lucru care „arata viabilitatea programului de guvernare si ca trebuie sa mergem, in continuare, pe…

- ♦ Analistii: Este o crestere peste potential, iar diferenta va fi mancata de inflatie. Institutul National de Statistica (INS) a publicat ieri datele-semnal ale evolutiei PIB pe 2017, confirmand ca economia a crescut cu 7%, an/an. Fata de trimestrul anterior, economia a crescut in T4…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- Datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) arata ca industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat anul trecut o crestere a productiei cu 8,2%, serie bruta, fata de anul anterior, sustinuta de cresterile industriei extractive si industriei…

- Potrivit datelor publicate marți de Institutul National de Statistica (INS) inmatricularile noi de autoturisme au crescut, in Romania, cu 68,1% in ultimul trimestru al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada din anul...

- Ponderea companiilor care detin un site propriu este de 45,4%, cu toate ca 86,1% sunt conectate la reteaua de Internet, arata datele unui studiu al Institutului National de Statistica (INS) privind societatea informationala. Ponderea gospodariilor populatiei conectate la Internet este de 49,9%, transmite…

- Populatia Romaniei se confrunta cu un declin demografic accentuat, pierzand doar in luna ianuarie a acestui an 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din tara, in special ca urmare a unui puseu al mortalitatii, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Sporul natural…

- Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica, in 2017, au fost de 26,9 milioane, in crestere cu 6,5% fata de anul anterior, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Totodata, sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera,…

- La finele lunii octombrie 2017, numarul salariatilor din Capitala a ajuns la 993.752 persoane, in crestere usoara, cu 517 persoane, comparativ cu luna precedenta, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica. .

- România a importat o cantitate de 115.850 de tone de lapte brut, în perioada ianuarie - noiembrie 2017, în crestere cu 3,2% fata de aceeasi perioada din 2016, iar laptele colectat de unitatile de procesare s-a majorat cu 7,6%, pâna la 949.952 tone, conform datelor publicate vineri…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- In trimestrul III 2017, veniturile medii lunare pe o gospodarie au fost de 3.426 de lei, iar cheltuielile totale au fost, in medie de 2.885 de lei lunar, reprezentand 84,2% din cheltuieli, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Veniturile totale medii…

- Potrivit ultimei cercetari efectuate de Institutul Național de Statistica (INS), din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi, respectiv 65,6%, au avut in anul 2017 un calculator acasa, 65,9% dintre acestea concentrandu-se in mediul urban. Totodata, 68,6% dintre gospodariile din Romania…

- Anul acesta pretul mediu pe metru patrat util a crescut la 1.171 euro pe piata imobiliara din Romania, cresterea este explicata ca fiind consecinta directa a cresterii preturilor locuintelor din orasele mici contrar cu ieftinirea apartamentelor in orasele mari. Daca planuiesti sa investesti…

- Conform Institutului Național de Statistica, Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei.…

- Numarul mediu de pensionari a ajuns, in trimestrul III, la 5,224 milioane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National…

- Potrivit datelor publicate, luni, de Institutul Național de Statistica, România avea în trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, în scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent,…

- La nivelul remuneratiei, in intervalul de referinta analizat, pensia medie lunara a fost de 1.106 lei, mai mare cu 8,2% fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie de asigurari sociale de stat s-a situat la 1.070 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de…

- România avea în trimestrul trei al acestui an, circa 5,22 milioane de pensionari, în scadere cu 27.000 de persoane fața de perioada similara a anului trecut și cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, în timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei, reiese din…

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5.224.000 in al treilea trimestru al acestui an, in scadere cu 27.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pensia medie a crescut cu 8,2% intr-un an, la 1.106 de lei (234 euro), potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica…

- O mie de pensionari mai putin in trimestrul III 2017 comparativ cu trimestrul precedent In trimestrul III 2017:  numarul mediu de pensionari a fost de 5224 mii persoane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. …

- Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei, reiese din datele comunicate luni de Institutul National…

- Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei, reiese din datele comunicate luni de Institutul National…

- Potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS, numarul pensionarilor din țara noastra este acum de 5,224 milioane, in scadere cu 27.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut. Totodata, pensia medie a crescut cu 8,2% intr-un an, la 1.106 de lei (234...

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,224 milioane in al treilea trimestru al acestui an, in scadere cu 27.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pensia medie a crescut cu 8,2% intr-un an, la 1.106 de lei (234 euro), potrivit datelor publicate luni de Institutul National de…

- Raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10. Acest raport prezinta variatii semnificative in teritoriu, de la numai 5 pensionari la 10 salariati in Municipiul Bucuresti, la 17 pensionari la 10 salariaṭi in judetul Teleorman.…

- Numarul mediu de pensionari a ajuns, in trimestrul III, la 5,224 milioane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale anului in curs, peste 3,879 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 111,4% (458.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…