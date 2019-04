Numărul păsărilor insectivore din Europa este în declin (studiu) Numarul pasarilor care se hranesc cu insecte si larve a inregistrat un declin semnificativ in Europa de-a lungul unei perioade de 25 de ani, conform unui studiu citat de DPA. In medie, a fost observata o scadere cu 13% a numarului de pasari insectivore din Europa intre anii 1990 si 2015, potrivit unei lucrari stiintifice publicata de oameni de stiinta din Germania in jurnalul Conservation Biology. Acest declin reflecta o tendinta de reducere a populatiei de insecte. Autorii studiului au notat, insa, ca acesta este cauzat totodata de scaderea suprafetei pajistilor si de conversia terenurilor in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

