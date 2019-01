Numarul pasagerilor a crescut, in 2018, pe majoritatea aeroporturilor din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a clasat in 2017 pe locul 18 in Europa in ceea ce priveste productia de branzeturi, cu un total de 91.000 de tone, arata datele publicate saptamana trecuta de Eurostat. Cu aceasta cantitate, Romania se afla in clasament peste Ungaria, Bulgaria sau Croatia, dar este cu mult in urma „reginelor“…

- Romania risca sa piarda circa 80 de milioane de euro din cauza unor corecții financiare aplicate de Comisia Europeana la fondurile europene din agricultura. Guvernul Dancila a contestat "amenzile", dar Comisia spune ca scrisoarea de la București a ajuns prea tarziu la Bruxelles, iar acum cazul se judeca…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca domina și in acet an clasamentul universitaților din Romania. Pe locul al doilea se afla Universitatea din București, iar pe al treilea este Universitatea Politehnica din București. Clasamentul a fost publicat de Asociația Cercetatorilor Ad Astra și arata situația…

- Burse - Fonduri mutuale Investitia de 10 milioane de euro incepe sa ”lucreze”: Petrom demareaza productia de gaze la o sonda forata in Valcea Tweet Print Mail Autor: Liviu Popescu astazi, 00:05 1516 OMV Petrom (SNP), companie listata la Bucuresti cu 20,7 miliarde de lei capitalizare, a inceput…

- Mascații au dat iama joi dimineața in Hackerville, așa cum este cunoscut Ramnicu-Valcea pentru ciminalitatea pe internet extrem de ridicata in zona. Procurorii au facut 51 de percheziții de locuința și era inarmați cu 93 de mandate de aducere. Suspecții sunt banuiți ca s-au organizat intr-o rețea prin…

- Comisia Europeana a publicat si scrisoarea trimisa la data de 17 octombrie de ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, continand actiunile care vor fi realizate de Romania ca raspuns la recomandarea Consiliului din 18 iunie 2018. Pentru a asigura un deficit pe cash de 2,58% din PIB in 2019…

- Eleva in clasa a XI-a la Liceul Teoretic ”Ioan Petruș” a reprezentat județul la ”Camp Kennedy” 2018 și acum impartașește colegilor și comunitații locale cele invațate Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 427, ediția print Andreea Dragan este eleva in clasa a XI-a (Mate-Info) la Liceul Teoretic…

- Pe numele lui Cristi Borcea, procurorii DIICOT au instituit controlul judiciar și obligația plații unei cauțiuni de 2 milioane de lei in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care a fost dus la audieri, scrie Agerpres. Cristi Borcea este banuit ca facea parte dintr-o uriasa retea de evaziune…