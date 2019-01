Stiri pe aceeasi tema

- MAE precizeaza ca un numar de 248 de migranti din diferite tari din nordul Africii au ajuns in Malta si suplimentar fata de acestia au ajus pe coastele malteze doua vase cu 49 de migranti. Ministerul precizeaza ca Romania e dispusa, alaturi de alte state membre, sa ia cinci migranti.

- Contacte diplomatice ''intense'' se desfasoara in cadrul Uniunii Europene pentru preluarea migrantilor aflati pe doua nave ale unor ONG-uri germane in Mediterana, conform unei surse diplomatice europene citate ma...

- Un semestru tumultos urmeaza pentru Uniunea Europeana, care va fi ''pilotata'' incepand din ianuarie de Romania, al carei guvern si-a multiplicat diatribele suveraniste la adresa Bruxellesului, in momentul in care Cei 28 sunt pusi la grea incercare de Brexit si de ascensiunea

- Ministerul de Externe al Rusiei intentioneaza sa creeze o comisie de experti ruso-româna pentru diplomatie publica si dialog stiintific si cultural, anunța purtatoarea de cuvânt a MAE de la Moscova, Maria Zaharova.