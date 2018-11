Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin noua persoane au murit in urma incendiilor devastatoare de vegetație din California, SUA. In același timp, peste 2.000 de case au fost distruse de foc și alte 15.000 sunt amenințate. Totodata, 25.000 de persoane au fost evacuate de autoritați. Incendiile de vegetație din California fac ravagii…

- Vishnu Viswanath și Meenakshi Moorthy au cazut de pe o stanca din Pacul Național Yosemite din California in timp ce iși faceau un selfie, ignorand faptul ca nu exista niciun grilaj care sa le poata impiedica posibila cadere in gol, relateaza The Guardian.

- Mexicul a oferit acte de identitate temporare si locuri de munca migrantilor care s-au inregistrat pentru azil, continuand eforturile de a opri avansul caravanei de migranti catre SUA, scrie The Guardian preluat de news.ro.Donald Trump a amenintat ca va inchide granita cu Mexicul si va opri…

- Autoritațile din Arabia Saudita au recunoscut ca jurnalistul Jamal Khashoggi a murit în consulatul din Istanbul și au anunțat ca doi înalți oficiali au fost concediați în urma incidentului care a provocat o criza internaționala și relații tensionate între Riyad și Occident, relateaza…