”In 2018, JTIC a inregistrat in lume un total de 15.321 de atacuri comise de grupari armate nonstatale, care s-au soldat cu 13.483 de morti” in randul persoanelor care nu apartin acestor grupari, a declarat miercuri Matthew Henman, directorul centrului de cercetare, citat intr-un comunicat.



Acest numar este cel mai slab inregistrat de JTIC de cand a inceput sa colecteze aceste date, in 2009. Numarul atentatelor, in scadere cu 33,1% in decurs de un an, este insa cel mai mic din 2011.



Primul element evidentiat in explicarea acestei evolutii sunt pierderile teritoriale suferite…