Numarul mortilor in inundatiile si alunecarile de teren din Nepal provocate de ploile musonice a ajuns la 43 de persoane, iar alte 24 sunt date disparute, conform unui comunicat prezentat duminica de autoritatile nepaleze, transmite DPA.



Puternice ploi musonice au afectat in ultima saptamana 30 dintre cele 77 de districte ale tarii, inclusiv capitala Kathmandu.



Un purtator de cuvant al politiei a confirmat faptul ca bilantul victimelor a crescut la 43, inregistrandu-se si 20 de raniti. Peste 1100 de oameni au fost salvati de echipele de interventie in ultimele trei zile,…