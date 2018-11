Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Economic și Social European (CESE) ne invita la Conferința „SA VORBIM DESPRE EUROPA! – Comunicarea privind UE destinata tinerilor”, marți, 13 noiembrie 2018, intre orele 13:30 și 15:30 Cuvant de bun venit din partea lui Cristian Winzer, secretar de stat pentru relații interinstituționale…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pledeaza pentru masuri de coordonare in scopul evitarii unui razboi cu Alianta Nord-Atlantica, denuntand exercitiile militare efectuate de NATO in Europa de Est, inclusiv in Romania. „Noi am spus mereu, iar acestea nu sunt vorbe goale, suntem favorabili unei…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, a declarat marti, 16 octombrie, in cadrul unei conferinte de presa, ca Moscova nu va sprijini niciun partid politic in parlamentarele din Republica Moldova, din 24 februarie 2019.

- Rusia nu va sustine pe nimeni la viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, preconizate sa aiba loc la 24 februarie 2019, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, subliniind ca totusi partea rusa are anumite asteptari de la acest scrutin,…

- Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a anuntat ca ministerul de Externe al Federatiei Ruse planifica infiintarea unei comisii de experti ruso-romane pentru diplomatie publica si dialog cultural-stiintific.

- Statele Unite au inceput sa implementeze sistemele de aparare antiracheta Aegis Ashore, precum și tuburile MK-41 de lansare verticala care ar putea fi utilizate pentru lansarea rachetelor de croaziera cu raza intermediara in Europa in luna iunie, potrivit Ministerului de Externe al Rusiei.

- Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) s-ar putea prabusi, daca ”dilema” scutului american antiracheta din Europa de Est ramane ”nerezolvata”, a amenintat marti, in presa rusa, directorul Departamentului neproliferarii si controlului armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe, Vladimir…

- Autoritațile poloneze nu intenționeaza sa se conformeze cerințelor Comisiei Europene de a revizui legislația recent adoptata ce vizeaza reforma judiciara, a comunicat serviciul de presa al Ministerului polonez de Externe.