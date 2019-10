Numărul miliardarilor chinezi a scăzut pentru al doilea an consecutiv Incepand din 2015, China devanseaza SUA si este tara cu cel mai mare numar de miliardari in dolari, cu 62 de multimiliardari dintre care 32 dispun de o avere de cel putin 10 miliarde dolari. Insa, potrivit clasamentului anual publicat joi, de grupul media Hurun Report, numarul chinezilor care dispun de o avere de peste 2 miliarde yuani (255 milioane euro) a scazut cu 3% pana la 1.819 de persoane in acest an, cu 266 de persoane mai putin decat in 2018. Scaderea din acest an vine dupa ce in 2018 numarul miliardarilor chinezi a scazut cu 456 persoane comparativ cu 2017. 'Este pentru prima… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

