Numarul migrantilor sositi in taberele de inregistrare din insulele grecesti a sporit din nou la peste 16.000 la inceputul luni iunie, a anuntat vineri Ministerul pentru Migratie grec, potrivit dpa. Cresterea numarului de migranti sositi in Grecia a avut loc in pofida acordului incheiat in martie 2016 de Uniunea Europeana si Ankara privind retrimiterea in Turcia a migrantilor ajunsi ilegal in insulele grecesti. La inceputul anului acest numar scazuse la 14.400, dar ulterior a sporit constant, conform Garzii de Coasta grecesti cu baza in portul Pireu. Sute de migranti au ajuns in ultimele doua…