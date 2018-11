Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul III 2018, rata locurilor de munca vacante1 a fost de 1,30%, in crestere cu 0,05 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, informeza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  Numarul locurilor de munca vacante a fost de 63,7 mii, in crestere cu 2,3 mii locuri…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul trei din 2018, se arata intr-un raport publicat marti de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB). Datele au subliniat soliditatea pietei fortei de munca, aceasta urmand sa sprijine in continuare…

- Bursa locurilor de munca pentru absolventi, organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca, reuneste, vineri, aproape 1.600 de angajatori care vor oferi aproximativ 28.000 de locuri de munca. Evenimentul se desfasoara in 78 de locatii din tara si Bucuresti.Potrivit ANOFM,…

- "Ne-am revizuit prognoza de creștere economica pentru 2018 la 3,8% ( de la 4,1%), dupa publicarea datelor privind evoluția PIB in trimestrul II 2018", arata un raport al BCR, publicat in aceste zile. Documentul analizeaza structura creșterii economice, pe care o considera slaba, cu o contribuție neobișnuit…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost, in trimestrul II 2018, de 61.400, in crestere cu 3.000 fata de trimestrul anterior. Comparativ cu acelasi trimestru din 2017, numarul locurilor de munca vacante a scazut cu 2.700, arata datele comunicate luni de Institutul Național de Statistica - INS, potrivit…

